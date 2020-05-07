Звідки українці отримують інформацію про COVID-19: цікаві дані

Майже дві третини українців (67%) дізнаються інформацію про коронавірус COVID-19 та способи убезпечити себе від неї із засобів масової інформації.

49% отримують інформацію про COVID-19 з соцмереж. Про це свідчать результати опитування КМІС. Цікаво Скільки українці витрачали на утримання вищих органів влади – шокуючі дані 25% користується офіційними джерелами – такими як МОЗ або ВООЗ. 11% усе актуальне про коронавірус дізнаються від родичів та друзів.

Звідки українці дізнаються про коронавірус / Cкриншот з відео Цікаво, що 42% українців за те, аби пропускати мешканців непідконтрольних Україні територій на підконтрольну територію для лікування. Проти такої допомоги – 25% опитаних. Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут