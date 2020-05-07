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Звідки українці отримують інформацію про COVID-19: цікаві дані

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Майже дві третини українців (67%) дізнаються інформацію про коронавірус COVID-19 та способи убезпечити себе від неї із засобів масової інформації.

49% отримують інформацію про COVID-19 з соцмереж. Про це свідчать результати опитування КМІС.

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25% користується офіційними джерелами – такими як МОЗ або ВООЗ. 11% усе актуальне про коронавірус дізнаються від родичів та друзів. 

Інформація про COVID-19
 Звідки українці дізнаються про коронавірус / Cкриншот з відео

Цікаво, що 42% українців за те, аби пропускати мешканців непідконтрольних Україні територій на підконтрольну територію для лікування. Проти такої допомоги – 25% опитаних.

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Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Здоров'я Медицина Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України
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