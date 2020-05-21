Звільнилася перша заступниця голови МОЗ, яка відповідала за медреформу
Олена Теряєва, яка прийшла на посаду першої заступниці міністра охорони здоров'я 8 квітня цього року, написала заяву на звільнення.
Кабмін звільнив Теряєву з її посади згідно з поданою заявою, повідомляє Урядовий Портал.
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Звільнити Теряєву Олену Геннадіївну з посади першого заступника міністра охорони здоров’я України згідно з поданою заявою,
– йдеться в розпорядженні.
Теряєва закінчила Донецький державний медичний інститут. Вона навчалася на лікаря-гігієніста та епідеміолога. Свою кар'єру починала з посади лікаря, після чого рухалася кар'єрними сходами у системі охорони здоров'я України.
До призначення на посаду першої заступниці міністра охорони здоров'я, Теряєва працювала Директоркою Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ.