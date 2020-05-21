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Звільнилася перша заступниця голови МОЗ, яка відповідала за медреформу

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Олена Теряєва пішла з посади заступниці голови МОЗ
Олена Теряєва пішла з посади заступниці голови МОЗ / НСЗУ

Олена Теряєва, яка прийшла на посаду першої заступниці міністра охорони здоров'я 8 квітня цього року, написала заяву на звільнення.

Кабмін звільнив Теряєву з її посади згідно з поданою заявою, повідомляє Урядовий Портал.  

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Розпорядження про звільнення Теряєвої з посади першої заступниці міністра охорони здоров'я вже підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
У міністерстві Теряєва налагоджувала координацію процесів у відомстві та  відповідала за реформування системи охорони здоров'я.

Звільнити Теряєву Олену Геннадіївну з посади першого заступника міністра охорони здоров’я України згідно з поданою заявою,
– йдеться в розпорядженні. 

Теряєва закінчила Донецький державний медичний інститут. Вона навчалася на лікаря-гігієніста та епідеміолога. Свою кар'єру починала з посади лікаря, після чого рухалася кар'єрними сходами у системі охорони здоров'я України. 

До призначення на посаду першої заступниці міністра охорони здоров'я, Теряєва працювала Директоркою Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Медична реформа Кабінет Міністрів України Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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