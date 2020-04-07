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Звіти лікарень щодо медичного забезпечення будуть у відкритому доступі

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За забезпеченням лікарень можна буде стежити онлайн / Перший канал соціальних новин

Звіти лікарень щодо забезпечення медичним обладнанням та засобами захисту під час спалаху коронавірусу з'являться у відкритому доступі. Інформацію щодо кожного медзакладу перевірятимуть волонтери.

Наразі триває фінальний етап роботи над такою онлайн-платформою. Про це повідомили на звіті уряду та відомств, що займаються протидією спалаху коронавірусу.

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Така програма потрібна і для держави, щоб збирати інформацію, розраховувати потреби та прогнозувати забезпечення, і для медіа та громадян, а також для волонтерів, щоб вони бачили результати своєї роботи,
– сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Поки що вірусологи завершують перевірку регіональних лабораторій. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, таким чином буде зрозуміло, як слід покращити умови роботи для виявлення коронавірусу.

Раніше президент Зеленський повідомив, що лікарні перевірятимуть щодо забезпечення засобами захисту під час епідемії. Адже лікарі з регіонів неодноразово скаржились на відсутність захисних костюмів, рукавичок та респіраторів.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Президент України Медицина Лікарня Здоров'я Лікування
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