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Звук будильника впливає на ваше здоров'я: які мелодії безпечні

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Звук будильника впливає на ваше самопочуття / unsplash.com

Постійний повтор будильника погано впливає на нервову систему і може провокувати відчуття тривожності. Втім, як виявилося, окремі мелодії по-різному впливають на наше самопочуття після пробудження.

Вчені з Мельбурнського королівського технологічного університету довели, що різкі сигнали будильника можуть порушувати мозкову діяльність, зокрема когнітивні функції та нервову систему.

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Неправильне пробудження може бути причиною низької працездатності впродовж перших чотирьох годин.

Якщо, замість сигналу будильника, поставити мелодійну композицію, то це навпаки допоможе поступово та ефективно перейти у працездатний стан та залишатися бадьорими довший час.

Фахівці також навели як приклад композиції, які позитивно впливають на організм людини під час пробудження. Це композиції  – "Good Vibrations" групи The Beach Boys або "Close to Me" The Cure.


Ранок повинен бути спокійним та приємним/Фото:Unsplash

Згідно з опитуваннями, люди відчували себе краще, якщо зранку під час пробудження чули не класичні різкі звуки будильника, а приємні мелодії, які налаштовували їх на хороший день та добре самопочуття.

А от гучність сигналу чи його тривалість не впливали на інерцію сну.

Резюмуючи, не намагайтеся підібрати якнайгірший звук, аби точно прокинутися, щоб виключити його. Це погано для вашої нервової системи, мозку та працездатності. 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Сон
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