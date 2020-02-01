З'ясували чому ВІЛ стає стійкими до ліків

Вчені з США, Великобританії й Нідерландів описали, як вірус імунодефіциту людини розвиває стійкість до препаратів.

До препаратів, які допомагають контролювати ВІЛ, відносяться інгібітори вірусної інтегрази. Діючі речовини зв'язуються з одним з ключових ферментів вірусу і блокують включення вірусної ДНК в хромосоми носія, пише Science.

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Чому ВІЛ стає стійким до лікування?

Особливість цих ліків в тому, що вони взаємодіють з іонами металів: наприклад, з цинком. Зазвичай це дозволяє їм міцно зв'язуватися з активним центром вірусного ферменту.



ВІЛ блокує ліки / unsplash.com

ВІЛ – що це? Це ретровірус, який впливає на ДНК, а також на нервову систему. Ця інфекція вбиває клітини людської імунної системи. В результаті хворий страждає від усіх бактерій навколо, навіть найнезначніших. Її імунітет стає надзвичайно ослабленим. СНІД без ВІЛ існувати не може. А от ВІЛ без СНІДу – цілком.

"Ми виявили, що ВІЛ може тонко змінювати хімічне оточення металів і, немов за допомогою дистанційного керування, послаблювати ступінь зв'язування", – пояснив Петро Черепанов, один із співавторів роботи.

Вчені встановили, як саме фермент звільняється від "лікарських зв'язків" і візуалізували область зв'язування препаратів з інтегразою. Відкриття допоможе розробляти ефективніші інгібітори інтегрази, впевнені вчені.

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