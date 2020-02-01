З'ясували чому ВІЛ стає стійкими до ліків
Вчені з США, Великобританії й Нідерландів описали, як вірус імунодефіциту людини розвиває стійкість до препаратів.
До препаратів, які допомагають контролювати ВІЛ, відносяться інгібітори вірусної інтегрази. Діючі речовини зв'язуються з одним з ключових ферментів вірусу і блокують включення вірусної ДНК в хромосоми носія, пише Science.
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Чому ВІЛ стає стійким до лікування?
Особливість цих ліків в тому, що вони взаємодіють з іонами металів: наприклад, з цинком. Зазвичай це дозволяє їм міцно зв'язуватися з активним центром вірусного ферменту.
ВІЛ блокує ліки / unsplash.com
"Ми виявили, що ВІЛ може тонко змінювати хімічне оточення металів і, немов за допомогою дистанційного керування, послаблювати ступінь зв'язування", – пояснив Петро Черепанов, один із співавторів роботи.
Вчені встановили, як саме фермент звільняється від "лікарських зв'язків" і візуалізували область зв'язування препаратів з інтегразою. Відкриття допоможе розробляти ефективніші інгібітори інтегрази, впевнені вчені.
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