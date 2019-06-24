З'ясували небезпеку вживання малої дози алкоголю

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З'ясували небезпеку вживання малої дози алкоголю
З'ясували небезпеку вживання малої дози алкоголю / nbcnews.com

Британські нейробіологи Університету Сассекса виявили, що вживання навіть 0,5 літра пива або великого келиха вина сприяє порушенню почуття волі у здорових людей.

В ході дослідження фахівці вивчили вплив низьких доз алкоголю, які не викликають помітних порушень в поведінці, пише MedicalXpress.

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При цьому вчені розглядали психологічну особливість людей "зближувати" в часі вольову дію і подальший фізичний стимул.

Випробовувані пили алкоголь, щоб його вміст у крові не перевищувало межу, допустиму для водіння.

Виявилося, що при цьому добровольці ще сильніше пов'язували вольову дію і стимул, ніж зазвичай. На думку дослідників, це свідчить про те, що вживання невеликих доз спиртного змушує людину відчувати, що вона контролює ситуацію, коли насправді це не так.

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Надмірна впевненість водія сприяє потенційно небезпечній поведінці.

Автори дослідження вважають, що необхідно переглянути допустимі норми вживання алкоголю при водінні, оскільки навіть при допустимому вмісті алкоголю в крові водій може бути потенційно небезпечним.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Алкоголь Лікування
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