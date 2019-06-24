З'ясували небезпеку вживання малої дози алкоголю

Британські нейробіологи Університету Сассекса виявили, що вживання навіть 0,5 літра пива або великого келиха вина сприяє порушенню почуття волі у здорових людей.

В ході дослідження фахівці вивчили вплив низьких доз алкоголю, які не викликають помітних порушень в поведінці, пише MedicalXpress.

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При цьому вчені розглядали психологічну особливість людей "зближувати" в часі вольову дію і подальший фізичний стимул.

Випробовувані пили алкоголь, щоб його вміст у крові не перевищувало межу, допустиму для водіння.

Виявилося, що при цьому добровольці ще сильніше пов'язували вольову дію і стимул, ніж зазвичай. На думку дослідників, це свідчить про те, що вживання невеликих доз спиртного змушує людину відчувати, що вона контролює ситуацію, коли насправді це не так.

Надмірна впевненість водія сприяє потенційно небезпечній поведінці.

Автори дослідження вважають, що необхідно переглянути допустимі норми вживання алкоголю при водінні, оскільки навіть при допустимому вмісті алкоголю в крові водій може бути потенційно небезпечним.

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