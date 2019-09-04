З'ясували неочікуваний фактор, від якого залежить народження дитини

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Термін пологів залежать від генів дитини
Термін пологів залежать від генів дитини / twitter.com

Від моменту затримки менструацій до появи на світ немовляти минає приблизно 9 місяців. Іноді цей термін може скорочуватися, іноді – тривати довше.

Раніше терміни народження дитини визначали генами матері та факторами навколишнього середовище.

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Проте вчені з Університету Ексетера та колеги дійшли до висновку, що власні гени дитини вирішують, коли народитися, пише журнал Nature Communications.

Дослідники провели аналіз генетичної інформації 84,6 тисячі дітей з восьми країн світу. При цьому акцент не робився на певну гіпотезу. Тому вчені вивчали всі хромосоми та досліджувалися понад 7,5 мільйона генетичних варіантів.

На невеликій ділянці 2-ої хромосоми вчені виявили чіткий статистичний зв'язок між загальним генетичним варіантом у немовлят і термінами пологів.

Дослідники виявили, що дітей можна розділити на три групи, які трохи відрізняються з точки зору генетики. Малюки з першої групи в середньому народжувалися приблизно на дев'ять годин раніше, ніж діти з другої групи, які самі з'являлися на світ в середньому на дев'ять годин раніше, ніж новонароджені з третьої групи.

Гени дитини визначають, коли їй народитися
Гени дитини визначають, коли їй народитися

Так, ділянка другої хромосоми містить групу генів, які вироблять запальні цитокіни. Останні відіграють головну роль в активації матки й розриві плодових оболонок, виникненні скорочень.

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Теги: Здоров'я Діти Новини Здоров'я Вагітність і пологи
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