З'ясували неочікувану користь ігроманії

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Ігрова залежність захистить від алкоголізму
Ігрова залежність захистить від алкоголізму / pixabay.com

Чим серйозніше геймер захоплений іграми, тим менше ймовірність, що він буде зловживати алкоголем.

Це з'ясували вчені з Бергенского університету, які провели опитування серед любителів ігор, пише Addictive Behaviors Reports.

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В опитуванні взяли участь 5217 норвезьких студентів. Виходячи з відповідей, вчені розділили їх на три групи: ті, хто серйозно захоплюється іграми, ті, хто любить грати, але робить це рідко і ті, у кого спостерігаються ознаки ігрового розладу.

Геймери не мають часу на вживання алкоголю
Геймери не мають часу на вживання алкоголю

Люди з першої групи практично не вживали алкоголем, а респонденти з другої досить часто "розслаблялися" за допомогою спиртного. У деяких учасників з другої групи також простежувалися ранні ознаки алкогольної залежності. У третій групі, як і в першій, алкоголь майже не фігурував.

"Такі результати можна пояснити тим, що у геймерів, для яких ігри – серйозне захоплення, просто немає часу на алкоголь. А випивати під час ігор для них неприпустимо, адже втрачається концентрація", – пояснили дослідники.

via GIPHY

Вчені хочуть продовжити вивчення зв'язку між іграми та алкоголем. Але вже зараз вони припускають, що розвитку ігрової індустрії може захистити молодих людей від алкоголізму.

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Теги: Новини Техно Техно Здоров'я Новини Здоров'я Ігри Психологія Алкоголь
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