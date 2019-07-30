З'ясували ще одну небезпеку аномальної спеки

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З'ясували ще одну небезпеку аномальної спеки
З'ясували ще одну небезпеку аномальної спеки / globalnews.ca

Аномальне підвищення температури повітря до 40°C зробить асфальт досить гарячим, внаслідок чого люди можуть отримати опіки.

Дослідники з Університету Невади в США з'ясували, що така температура призведе до отримання опіків другого ступеня на шкірі людини за кілька секунд, пише EurekAlert!.

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Лікарі проаналізували 173 випадки отримання опіків від розпеченого асфальту в Лас-Вегасі за п'ять років, з 2013 по 2017 рік. Вони зіставили ці дані з даними про температуру повітря на вулиці в момент звернення кожного з пацієнтів.

За словами фахівців, тротуар під прямими сонячними променями може бути значно гарячішим за повітря, і спричинити серйозний опік всього за дві секунди.

Близько 88% опіків люди отримали при температурі повітря 35°C і вище, при цьому ризик починав зростати пропорційно з підвищенням температури вище позначки 40°C.

via GIPHY

Під прямими сонячними променями у спеку тротуар може нагрітися до 64°C.

Особливо небезпечна аномальна спека є для людей, які відчувають проблеми з мобільністю, маленькі діти, а також для людей, які постраждали в дорожньо-транспортних пригодах.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Погода
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