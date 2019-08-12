З'ясували справжні причини появи анорексії

Міжнародна група вчених назвала причини недуги, яка вражає 1-2% жінок і від 0,2 до 0,4% чоловіків, – анорексії.

Дослідники провели аналіз стану здоров'я 17 тисяч пацієнтів з анорексією, пише Nature Genetics.

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Раніше метаболічні розлади, наслідками яких стають діабет, анемія та інші захворювання, вважалися наслідком, а не причиною анорексії.

Дослідники прийшли до висновку, що анорексія — гібридне захворювання, до появи якого призводять як психологічні, так і фізіологічні чинники, серед яких порушення метаболізму.

Анорексія – що це? це хвороба, яка характеризується різким зниженням ваги. Як і більшість неврологічних розладів, анорексія розвивається поступово, відтак, на ранніх етапах її можна зупинити.

Крім того, виявилося, що анорексія як психічний розлад нерідко перетинається з такими захворюваннями, як депресія, шизофренія або тривожність.

Таким чином, при лікуванні анорексії слід застосовувати комплексний підхід. Серед психічних захворювань саме анорексія має найвищий відсоток смертності.

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