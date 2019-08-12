З'ясували справжні причини появи анорексії

597 Читать новость на русском
Фото ілюстративне
Фото ілюстративне / selahhouse.com

Міжнародна група вчених назвала причини недуги, яка вражає 1-2% жінок і від 0,2 до 0,4% чоловіків, – анорексії.

Дослідники провели аналіз стану здоров'я 17 тисяч пацієнтів з анорексією, пише Nature Genetics.

Читайте також: Що їсти, щоб зменшити ризик появи раку грудей

Раніше метаболічні розлади, наслідками яких стають діабет, анемія та інші захворювання, вважалися наслідком, а не причиною анорексії.

Дослідники прийшли до висновку, що анорексія — гібридне захворювання, до появи якого призводять як психологічні, так і фізіологічні чинники, серед яких порушення метаболізму.

 
Анорексія – що це?

це хвороба, яка характеризується різким зниженням ваги. Як і більшість неврологічних розладів, анорексія розвивається поступово, відтак, на ранніх етапах її можна зупинити.

Крім того, виявилося, що анорексія як психічний розлад нерідко перетинається з такими захворюваннями, як депресія, шизофренія або тривожність.

via GIPHY

Таким чином, при лікуванні анорексії слід застосовувати комплексний підхід. Серед психічних захворювань саме анорексія має найвищий відсоток смертності.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Смертельний тайфун накрив Китай: кількість жертв значно зросла – фото та відео
сьогодні
3990
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
10 серпня 22:45 Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
Юліана Вінтюк 35067
Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
7 серпня 20:42 Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
12409
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
6 серпня 13:42 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 21286
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
5 серпня 18:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 8051
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
2 серпня 13:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 26628
Новини
Більше новин
Залиште відгук