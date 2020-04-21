З'ясували, як діє ротавірус: 30 років вчені вважали це загадкою

Дослідники з США з'ясували, як саме вірусу вдається обдурити клітину і змусити її синтезувати білок. Відкриття допоможе знайти нові ліки проти ротавірусної інфекції.

Вчені з коледжу Бейлора, про дослідження яких пише Eurek Alert, змогли точно описати структуру і механізм роботи ротавірусного VP3. Щоб вирішити загадку, яка була невирішеною протягом 30 років, вчені скористалися кріоелектронною мікроскопією і методами біохімічного аналізу.

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Ротавірусна інфекція – що це? Ротавірусна інфекція – поширене висококонтагіозне інфекційне гостре кишкове захворювання. Це захворювання відоме під назвами шлунковий чи кишковий грип, ротавірусний гастроентерит, ротавірус.

Віруси не здатні до самостійного виробництва білків. Для того, щоб створити нові копії себе і продовжити життєвий цикл, їм потрібні господарі. Наприклад, деякі віруси запускають синтез білків на основі власної РНК, яка імітує інформаційну РНК клітини.

Виявилося, що VP3 складається з чотирьох модулів і має п'ять видів ферментативної активності. Це унікально, адже в інших вірусів в цей процес залучені відразу кілька білків.

Ротавірус – кишкова інфекція, якою найчастіше хворіють діти до 5 років / Фото Pixabay

Знання структури VP3 і того, як він працює, дає можливість для розробки нових антивірусних препаратів для профілактики і лікування ротавірусної інфекції. Це захворювання викликає діарею у дітей і призводить до 200 000 смертей щорічно.

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