З'ясували, як діє ротавірус: 30 років вчені вважали це загадкою
Дослідники з США з'ясували, як саме вірусу вдається обдурити клітину і змусити її синтезувати білок. Відкриття допоможе знайти нові ліки проти ротавірусної інфекції.
Вчені з коледжу Бейлора, про дослідження яких пише Eurek Alert, змогли точно описати структуру і механізм роботи ротавірусного VP3. Щоб вирішити загадку, яка була невирішеною протягом 30 років, вчені скористалися кріоелектронною мікроскопією і методами біохімічного аналізу.
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Віруси не здатні до самостійного виробництва білків. Для того, щоб створити нові копії себе і продовжити життєвий цикл, їм потрібні господарі. Наприклад, деякі віруси запускають синтез білків на основі власної РНК, яка імітує інформаційну РНК клітини.
Виявилося, що VP3 складається з чотирьох модулів і має п'ять видів ферментативної активності. Це унікально, адже в інших вірусів в цей процес залучені відразу кілька білків.
Ротавірус – кишкова інфекція, якою найчастіше хворіють діти до 5 років / Фото Pixabay
Знання структури VP3 і того, як він працює, дає можливість для розробки нових антивірусних препаратів для профілактики і лікування ротавірусної інфекції. Це захворювання викликає діарею у дітей і призводить до 200 000 смертей щорічно.
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