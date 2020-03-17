З'ясували, як імунна система бореться з коронавірусом

Австралійські вчені дослідили, як саме імунна система людини бореться з коронавірусом Covid-19. Процес одужання від коронавірусу схожий з процесом одужання від грипу

На думку вчених, визначення того, які саме імунні клітини виробляються в процесі одужання, допоможуть в розробці вакцини. Дослідження опубліковане в науковому журналі Nature Medicine.

Читайте також: Тоцілізумаб проти коронавірусу: лікарі заявили про ефективність препарату

Як проводили дослідження

В процесі одужання одного з хворих на коронавірус вчені помітили чотири типи імунних клітин, які знищували вірус.Це такі ж клітини, як і у пацієнтів з грипом на тій же стадії перебігу хвороби.

Таке відкриття є важливим, адже ми вперше розуміємо, як наша імунна система бореться з новим коронавірусом,

– зазначила співавтор дослідження професорка Кетрін Кедзерська.

Наступним кроком для вчених має стати визначення, чому імунна система спрацьовує не так ефективно, якщо перебіг захворювання складний.

Зараз важливо зрозуміти, чого не вистачає або що відрізняється у пацієнтів, які померли, або у яких дійсно важкий стан, — щоб ми могли зрозуміти, як їх захистити,

– пояснила професорка.

У січні Технологічний університет Свінбурна, на базі якого вчені провели дослідження, став першим у світі, який відтворив вірус за межами Китаю. З того часу дослідна установа отримала додаткове фінансування від австралійського уряду, а також пожертвування від бізнесу і китайського мільярдера Джека Ма.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.