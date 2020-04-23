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З'ясували, як коронавірусний збудник проникає в клітини

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Шипи коронавірусу / unsplash.com

Американські дослідники простежили, яким чином SARS-CoV-2 проникає в дихальні шляхи та заражає клітини. Виявилося, що вірус для проникнення в клітини використовує одну з основних захисних систем організму – інтерферон. Це відкриття має ключове значення для тестування нових методів лікування COVID-19.

Нове дослідження базується на дослідженнях коронавірусу SARS-CoV, що викликав атипову пневмонію в Китаї у 2002 році. Вчені з'ясували, що для проникнення в клітини збудник використовує рецептор ACE2, якому допомагає фермент TMPRSS2. Тепер вчені вирішили з'ясувати їх активність в клітинах дихальної системи і кишківника при COVID-19, пише EurekAlert.

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Виявилося, що активність ACE2 і TMPRSS2 присутній тільки в менш ніж 10% клітин, які діляться на три типи, які присутні в носоглотці, легенях, а також у тонкому кишківнику.

Визначення типів клітин має важливе значення, оскільки дозволяє краще зрозуміти процес їх інфікування.

Важливо! Виявилося, що несподівану роль в процесі інфікування відіграє інтерферон – білкова молекула, яка зазвичай забезпечує противірусний імунітет.

Інтерферон стимулював ген ACE2, який кодував рецептор для проникнення SARS-CoV-2 в клітини. Фактично, інтерферон включав ген ACE2 на вищих рівнях, даючи вірусу нові можливості для проникнення, пояснили автори.

З іншого боку ACE2 має вирішальне значення для захисту легенів від пошкоджень.

Активність ACE2 означає хорошу відповідь, однак тепер ми бачимо, що вірус експлуатує цю функцію природної захисної відповіді імунітету,
– пояснили автори дослідження.


Втім така терапія підходить не усім пацієнтам / Фото Unsplash

Подальші дослідження ролі інтерферону в процесі інфікування необхідні, оскільки зараз він вивчається, як потенційне лікування COVID-19. Втім, поки не ясно, чи принесе вона більше користі чи шкоди пацієнтові.

Деякі пацієнти можуть отримати користь, в той час як в інших інтерферон може сприяти посиленню інфекції,
– вважають вчені.


Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я дослідження Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування
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