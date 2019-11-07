З'ясували, які діти найбільше схильні до ожиріння

Ризик єдиної дитини в родині зіткнутися з ожирінням в 7 разів вище, ніж у тих, хто має братів і сестер. А все тому, що таких дітей батьки балують солодощами та неправильними напоями.

У цьому експрес-дослідженні взяло участь 68 сімей: 27 з них з єдиною дитиною, інші – з двома і більше дітьми.

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Дані про харчування реєструвалися в щоденних журналах їжі, які матері вели протягом трьох днів – двох робочих днів і одного вихідного дня. Вчителі також вели журнали, відзначаючи всю їжу, яку діти їли в школі. Матері також заповнили опитувальник "Сімейне харчування і фізична активність", щоб оцінити типові сімейні звички харчування, такі як вибір їжі та напоїв.

Виявилося, що єдині діти в родині значно частіше стикаються із зайвою вагою до 7 дня народження. Причина цього явища досить проста – єдину дитину батьки набагато більше балують.



Єдині діти рідше мають збалансоване харчування

І чим більше дитина просить, тим частіше батьки йдуть їй назустріч. Все це згодом негативно позначається на її талії.

Це також проявляється у тому, що батьки не змушують дитину більше рухатися, потурають її бажанню проводити весь час перед комп'ютером або телевізором, купують не найкорисніші для руху іграшки.

Можливо, саме тому сьогодні кожна п'ята українська дитина має зайву вагу в момент початку навчання в школі. Втім, це ще не найсумніша статистика, якщо врахувати, що в США третина дітей і підлітків страждають від зайвої ваги або ожиріння.

Дослідники також виявили, що матері єдиних дітей частіше страждають ожирінням.

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