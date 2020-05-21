З'явились нові ліки проти коронавірусу: це препарат від тиску

Вчені з США починають протестувати препарат, який знижує артеріальний тиск, у терапії COVID-19. Наразі вже вдалося встановити, що препарат знижує ризики так званого цитокінового шторму – небезпечного ускладнення COVID-19, яке вважається головною причиною смертності від коронавірусної інфекції.

Препарат Празозин застосовують для зниження артеріального тиску і при серцевій недостатності. Доклінічні експерименти довели, що препарат блокує активність гормонів катехоламінів і знижує рівень цитокінів. Саме катехоламіни і цитокіни посилюють запалення і призводять до тяжких ускладнень. Дані про початок тестувань препарату опублікував сайт Інституту Джона Гопкінса.

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Згідно з попередніми даними іншого ретроспективного дослідження, ліки також знижують ризик смертності від інших вірусних інфекцій до 55%.

Ліки проти тиску можуть бути дієвими у терапії COVID-19

Автори дослідження з Університету Джона Гопкінса встановили, що Празозин може знизити ризики запалення легенів, якщо препарат хворому призначать на початку хвороби.

Однак у людей з уже запальним та важким станом при коронавірусній хворобі препарат навряд чи спрацює.

Попри широке застосування препарату серед сердечників, для підтвердження його ефективності для лікування COVID-19 потрібні контрольовані клінічні дослідження.

Важливо! Наразі немає ефективних ліків проти коронавірусу. Усі препарати, які застосовують наразі – експериментальна терапія. Усі вони схвалені для застосування лише тому, що вони довели свою ефективність при інших захворюваннях.

Будь-які ліки можуть мати непередбачені побічні ефекти, якщо їх використовувати експериментально задля лікування інших специфічних станів, тому важливо спочатку оцінити безпеку Празозину,

– попередили автори дослідження.

Празозин ще не пройшов усіх етапів перевірки

Вчені вже подали заявку в FDA на проведення клінічних досліджень і сподіваються на старт випробувань незабаром.

Тому, не слід робити поспішні висновки, препарат повинен пройти ще не один етап дослідження, перевірок та тестувань. Не слід також купувати ліки самостійно та приймати їх для профілактики. Це може мати незворотні негативні наслідки для вашого здоров'я.