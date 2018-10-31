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      Хелловін 2018: Бейонсе повторила образ Тоні Брекстон – фото

      804 Читать новость на русском
      Тоні Брекстон і Бейонсе
      Тоні Брекстон і Бейонсе / Колаж 24 канал

      Америкнаська поп-діва Бейонсе долучилася до святкування Хелловіну цього року і повністю скопіювала образ співачки Тоні Брекстон з її обкладинки альбому 1993 року.

      Новий образ Бейонсе продемонструвала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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      Бейонсе повністю повторила look виконавиці хіта "Single Ladies". Крім перуки, співачка також одягла білий топ, джинси з високою талією і ременями-ланцюжками і шкіряну куртку.

      З усією любов'ю до однієї з наших талановитих і легендарних співачок. Я так ціную твій голос, твою красу, твою обдарованість. Люблю тебе!
      – наголосила Бейонсе.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Публикация от Beyoncé (@beyonce)

      Брекстон вже відреагувала на такий косплей поп-діви і похвалила креативність Бейонсе у своєму мікроблозі в Twitter. 

      "Як тобі вдалося виглядати краще за мене на моїй обкладинці!? Я в захваті! Ти – суперзірка! Спасибі за любов, сестричка. Щасливого Хелловіна! Хто править цим світом? Дівчата!" – наголосила Тоні.

       

      Теги: LifeStyle Музика Хелловін Бейонсе
      Джерело: 24 Канал
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