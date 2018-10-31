Хелловін 2018: Бейонсе повторила образ Тоні Брекстон – фото

Америкнаська поп-діва Бейонсе долучилася до святкування Хелловіну цього року і повністю скопіювала образ співачки Тоні Брекстон з її обкладинки альбому 1993 року.

Новий образ Бейонсе продемонструвала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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Бейонсе повністю повторила look виконавиці хіта "Single Ladies". Крім перуки, співачка також одягла білий топ, джинси з високою талією і ременями-ланцюжками і шкіряну куртку.

З усією любов'ю до однієї з наших талановитих і легендарних співачок. Я так ціную твій голос, твою красу, твою обдарованість. Люблю тебе!

– наголосила Бейонсе.

Брекстон вже відреагувала на такий косплей поп-діви і похвалила креативність Бейонсе у своєму мікроблозі в Twitter.

"Як тобі вдалося виглядати краще за мене на моїй обкладинці!? Я в захваті! Ти – суперзірка! Спасибі за любов, сестричка. Щасливого Хелловіна! Хто править цим світом? Дівчата!" – наголосила Тоні.