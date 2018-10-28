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      Хелловін 2018: Леся Нікітюк підготувала образ звабливої Мерилін Монро

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      Леся Нікітюк
      Леся Нікітюк / Instagram

      У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають Хелловін. Однак часто святкові вечірки відбуваються протягом тижня напередодні найстрашнішої ночі. Так деякі українські знаменитості вже встигли показати свої моторошні образі.

      До прикладу, Леся Нітікітюк опублікувала на своїй сторінці яскраві фото зі святкування Хелловіну в Instagram.

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      Телеведуча підготувала один з найбільш культових образів американського кінематографа – Мерилін Монро. Нікітюк зробила фірмовий яскравий макіяж акторки з акцентом на очі і на червоні губи. Однак через святкування Хелловіну помада була розмазана, а на тілі були імітовані синці і подряпини.

      Леся одягнула коротке біле плаття і туфлі-човники від Dior. Свій образ зірка доповнила клатчем у тон до сукні і стильними лаконічними прикрасами. 

      "Це була фантастична Хелловінська ніч", – прокоментувала свій знімок Леся.


      Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро для Хелловіну 2018 / Instagram


      Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро для Хелловіну 2018 / Instagram


      Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро для Хелловіну 2018 / Instagram


      Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро для Хелловіну 2018 / Instagram

      Теги: Хелловін Леся Нікітюк Мерилін Монро LifeStyle
      Джерело: 24 Канал
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