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      Хелловін 2018: як світові знаменитості відзначали свято – фото найкращих костюмів

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      Хелловін 2018: костюми зірок
      Хелловін 2018: костюми зірок / 24 Канал

      У ніч з 31 жовтня на 1 листопада відгриміло одне з найпопулярніших свят у світі, зокрема, у США – свято Хелловіну. Найвідоміші зірки Голлівуду, модної та музичної індустрій демонстрували свої дорогі та приголомшливі костюми, якими хизувались в мережі Instagram.

      Хоч святкування Хелловіну почалось ще на вихідних, оскільки День всіх святих випав на середу, тобто в будний день, але в зірок знайшовся час у своєму графіку на відвідини пишних вечірок. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас та багато інших американських міст стали епіцентром найгучніших святкувань Хелловіну у США, а концентрація збору найпопулярніших знаменитостей просто зашкалювала.

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      Сім’я сестер Кардашян, Джастін Тімберлейк, сестри Хадід, Ріта Ора, Хайді Клум, Вікторія Бекхем, Ріаннна, Софі Тернер та десятки інших зірок вразили своїми неймовірними перевтіленнями, які фанати та їхні колеги пам’ятатимуть ще довго.

      Пропонуємо самим поглянути, чим здивували знаменитості в моторошну ніч Хелловіну-2018.


      Актриса Софі Тернер і співак Джо Джонас в образі Мортисії і Гомеса Аддамсів


      Актриса Софі Тернер і співак Джо Джонас в образі Мортисії і Гомеса Аддамсів


      Модель Белла Хадід і співак The Weeknd в йомвірних образа героїв мультфільму "Жах перед Різдвом"


      Модель Белла Хадід і співак The Weeknd в йомвірних образа героїв мультфільму "Жах перед Різдвом"


      Модель Белла Хадід і співак The Weeknd в йомвірних образа героїв мультфільму "Жах перед Різдвом"


      Модель Алессандра Амбросіо в образі ніньдзя з донькою Анею в образі героя відеогри Маріо

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      Донька моделі Алессандри Амбросіо з подружкою в образах моторошних близнюків з фільму "Сяйво" (1980)


      Актриса Різ Візерспун з сім'єю в образах вампірів


      Співак Джастін Тімберлейк з дружиною та сином в образах іграшкової сім'ї Lego


      Модель Демі Роуз в образі героїні відеогри Mortal Kombat


      Модель Демі Роуз в образі героїні відеогри Mortal Kombat


      Модель Джіджі Хадід в образі моторошного гарбуза


      Модель Джіджі Хадід в образі моторошного гарбуза


      Дизайнерка Вікторія Бекхем в образі скаженого зайця


      Дизайнерка Вікторія Бекхем в образі скаженого зайця


      Дизайнерка Вікторія Бекхем з сином в масках з фільму "V означає Вендетта" (2005)


      Сестри Кардашян-Дженнер в костюмах "ангелів" Victoria's Secret


      Сестри Кардашян-Дженнер в костюмах "ангелів" Victoria's Secret


      Світська левиця Кім Кардашян в образі "ангела" Victoria's Secret


      Син Кім Кардашян Сейнт і донька Кортні Кардашян Панелопа в одязі Yeezy


      Світська левиця Кайлі Дженнер в образі "ангела" Victoria's Secret


      Світська левиця Кайлі Дженнер в образі "ангела" Victoria's Secret


      Світська левиця Кайлі Дженнер з донькою Стормі в образах хмаринки і блискавки

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      Світська левиця Кортні Кардашян в образі "ангела" Victoria's Secret


      Світська левиця Кортні Кардашян в образі співачки Аріани Гранде


      Світська левиця Хлої Кардашян з донечкою Тру в костюмах єдинорогів


      Донька Хлої Тру в костюмі єдинорога


      Донька Хлої Тру в костюмі свинки


      Хайді Клум і Том Каулітц в образах тролів Шрека та принцеси Фіони

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      Ріанна в моторошному костюмі з яскравим гримом


      Співачка і екс-учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун в образі Вікторії Бекхем 


      Сім'я актриси Джессіки Альби в костюмах єдинорогів і жирафів


      Співачка Ріта Ора в костюмі представниці королівського двору
       

      Теги: LifeStyle Мода Хелловін Белла Хадід Джіджі Хадід Victoria's Secret Кім Кардашян Кайлі Дженнер Вікторія Бекхем Ріанна Spice Girls
      Джерело: 24 Канал
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