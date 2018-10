Коли мова заходить про Хелловін, в голову приходять образи вампірів, летючих мишей, Джека Скеллінгтона, який вкрав Різдво у легендарній картині Тіма Бертона "Жах перед Різдвом", павуків і все-все, що дозволяє ваша фантазія.

Пам'ятаєте головне гасло Хелловіну – цукерки або смерть? Традиційно дітям, які ходять з дому в дім, роздають саме солодощі. Оскільки це свято традиційно проходить восени, то головні інгредієнти – це яблука та гарбуз. Хоча сьогодні не обов'язково готувати лише з цих продуктів, бо їжа на столі, в першу чергу, має бути моторошною. Це, певно, єдиний день в році, коли за чорний бісквіт чи "кривавий" десерт – вам скажуть "дякую".

Спеціально до Хелловіну-2018 ми підготували для вас 10 нереально смачних і страшних страв, які прикрасять ваш стіл. Всі страви досить легко повторити вдома, а вираз обличчя ваших друзів, які й будуть це куштувати, – повірте, буде безцінним. Обіцяємо, що ваші десерти не принесуть вам смерті :)

Є так багато чудових персонажів, які втілюють дух Хелловіна: привид Каспер, вся сімейка Аддамсів, Франкенштейн... Список дуже довгий. З них Джек Скелінгтон – найулюбленіший. Саме його обличчя вирізають з гарбузів. Такого "гарбузового короля" ставлять майже в кожному будинку. І Джек може стати смачним десертом – оскільки, для приготування використовують прості інгредієнти, це один з найпростіших рецептів.



Рецепт печива "Джек Скеллінгтон"

Інгредієнти:

- печиво Oreos (його можна замінити на більш бюджетне кругле печиво-сендвіч)

- палички для льодяників (можна замінити на бамбукові палички для шашликів)

- кокосова олія

- зубочистка

- білий та чорний шоколад

- чорна стрічка для декорування

Приготування:

1. На кожну паличку надягніть печиво-сендвіч. Розтопіть білий шоколад з кокосовою олією. Якщо такої олії немає, ви можете використовувати звичайне вершкове масло. Кожне печиво занурте в білий шоколад, щоб він рівномірно покрив печиво. Покладіть печиво в холодильник на 10-15 хвилин, щоб шоколад повністю застиг.

2. Розтопіть чорний шоколад. Замість шоколаду також можна використовувати харчовий барвник. Зубочистку вмочіть в шоколад та намалюйте на кожному печиві очі, рот та ніс. Пам'ятайте, що рот у Джека був зашитим, тож не забудьте розділити лінію рота маленькими вертикальними лініями.

3. Покладіть печиво знову в холодильник, щоб повністю застиг шоколад. Потім візьміть чорну стрічку та зав'яжіть бантик на кожній паличці (вище до самого печива). І смакуйте та насолоджуйтесь!

Рецепт печива на Хелловін: відео

Печиво виглядає нахабно, але не настільки огидно, щоб відмовитись його їсти. Всім одразу зрозуміло, що для приготування використовують печиво. А моторошні зуби? Звичайнісінький зефір! А червона кров? Люди, це всього лиш морозиво. Що може бути смачнішим за морозиво з печивом та зефіром?



Рецепт печива "Кривава посмішка Дракули"

Інгредієнти:

- печиво (можна приготувати самостійно, або купити готове, головне не обирати дуже крихке)

- міні-зефір

- ванільне морозиво

- червоний харчовий барвник

- мигдальні пластівці для декорування

Приготування:

1. Розріжте печиво наполовину. Для цього краще купити велике печиво, яке не дуже кришиться. Додайте до морозива червоний барвник. Намастіть кожну половинку печива "кривавим морозивом".

2. На одну половинку печива виставте міні-зефір. Це й будуть зуби Дракули. Накрийте іншою половинкою печива. Щоб зробити ікла – вставте між зефірками пластівці з мигдалю. І подавайте до столу! Зважайте, що морозиво може танути. Тож таке печиво краще не готувати заздалегідь, а подавати одразу.

Рецепт печива до Хелловіну "Кривава посмішка Дракули": відео

Гарбуз – це невід'ємний атрибут Хелловіну. Якщо ви вже встигли вирізати моторошну посмішку Джека та поставили "гарбузового короля" відлякувати злих духів, то саме час приготувати брауні, на якому ростимуть маленькі гарбузики.



Рецепт брауні до Хелловіну "Гарбузове поле"

Інгредієнти:

- брауні (готувати брауні можете за нашим рецептом)

- білий шоколад

- кокосова олія (можна замінити на вершкове масло)

- зелений харчовий барвник

- шоколадне печиво (для крихт)

- цукерки у вигляді гарбузів

- чорний шоколад

Приготування:

1. Спечіть шоколадний брауні. Візьміть чорний шоколад та розтопіть його на водяній бані з вершковим маслом. Змажте шоколадною глазур’ю ваш брауні. Подрібніть шоколадне печиво та посипте ним брауні. Тепер у вас є гарненьке і родюче поле.

2. Білий шоколад розтопіть з кокосовою олією (або вершковим маслом) і додайте зелений барвник. Тепер нам є чим малювати зелені листочки. Нанесіть "зелений" шоколад хаотичними лініями по брауні.

3. Цукерки у вигляді гарбузів виставте на готове "поле". Розріжте ваш брауні на шматки та подавайте до столу.

Рецепт брауні до Хелловіну "Гарбузове поле": відео

Вампіри, гарбузи і Джек точно будуть на кожному святковому столі. А як щодо мумій? Це куди цікавіше навіть! Це печиво готується за принципом печива з Джеком.



Рецепт печива до Хелловіну "Мумія"

Інгредієнти:

- печиво у вигляді горішків (можна замінити на овальне печиво-сендвічі)

- трубочки для пиття (можна замінити на бамбукові палички для шашликів)

- чорний шоколад

- кокосова олія (або вершкове масло)

- глазур з білого шоколаду

Приготування:

1. На кожну паличку одягніть печиво. Розтопіть чорний шоколад з кокосовою олією (або вершковим маслом). Зануріть кожне печиво в шоколад та поставте в холодильник на 10-15 хвилин, щоб шоколад застиг.

2. Приготуйте глазур з білого шоколаду. Для цього розтопіть шоколад на водяній бані з додаванням пудри, вершкового масла та однієї ложки молока. У вас має вийти доволі густа маса. За допомогою кондитерського шприца нанесіть глазур горизонтальними полосками на кожне печиво.

3. Очі у мумій зробіть з міні-цукерок M&M's. Щоб їх закріпити – використовуйте чорний шоколад. Зіниці також зробіть із краплинки чорного шоколаду.

Рецепт печива до Хелловіну "Мумія": відео



Рецепт гарбузового пирога до Хелловіну "Джек Скеллінгтон"

Інгредієнти:

- листкове тісто (для закритого пирога)

- пюре із гарбуза

- два яйця

- 1/4 ч. л солі

- 1/2 ч. л. кориці

- 1/2 ч. л. мускатного горіха

- 1/2 ч. л. імбиру

- згущене молоко (сире)

- карамельний соус

Приготування:

1. Для приготування гарбузового пюре візьміть середній гарбуз, очистіть його від шкірки, поріжте на невеликі шматочки та запечіть до готовності. Готовий гарбуз перебийте в блендері до однорідної маси.

2. Дайте пюре охолонути, додайте туди сіль, спеції та згущене молоко. Введіть яйця та добре вимішайте.

3. Викладіть листкове тісто у форму, а потім викладіть начинку із пюре. Поверх гарбузового пюре полийте карамельним соусом. Для карамельного соусу візьміть цукор, залийте його водою та поставте на вогонь. Ні в якому разі не мішайте! Так цукор кристалізується і ви отримаєте лише льодяник. Дочекайтесь поки маса стане світло-коричневого кольору. Зніміть з вогню, введіть туди теплі вершки та вершкове масло і добре вимішайте.

4. Накрийте пиріг листковим тістом. На верхівці акуратно виріжте очі, ніс та рос Джека. Заклейте краї пирога. Випікайте в духовці 15-20 хвилин до готовності. Потім дістаньте пиріг, накрийте його фольгою та випікайте ще 20-30 хвилин. Це потрібно для того, щоб "обличчя" Джека було блідим, як і в мультику.

Рецепт гарбузового пирога до Хелловіну "Джек Скеллінгтон": відео



Рецепт фаршированого перцю на Хелловін "Ліхтар Джека"

Інгредієнти:

- 4 помаранчевих перців

- оливкова олія

- сіль та перець

- дрібно нарізана одна цибулина

- 2 зубчики часнику

- фарш

- 1 стакан приготованого рису

- помідори

- курячий бульйон

- твердий сир

Приготування:

1. Змастіть сковорідку олією, додайте дрібно нарізану цибулю, часник та фарш. Посоліть та поперчіть. Додайте курячий бульйон та помідори. Якщо це свіжі помідори – то зніміть з них шкірку. Тушіть до готовності.

2. Додайте у фарш стакан звареного рису та натертий твердий сир. Добре перемішайте.

3. З кожного перцю обріжте верхівку та виріжте очі, ніс та рот. Всередині перець очистіть від насіння. Викладіть в перець начинку, посипте зверху тертим сиром та закрийте верхньою частинкою.

4. Викладіть перець у форму, залийте все курячим бульйоном (щоб він покривав перець на 2-3 сантиметри). Закрийте форму фольгою та випікайте 30-45 хвилин до готовності перцю. Він має стати м’яким, якщо ви будете його проколювати.

Рецепт фаршированого перцю на Хелловін "Ліхтар Джека": відео

Цей рецепт спеціально для тих, хто буде готувати для дітей і разом з ними. Він дуже простий і водночас буде цікавим для ваших дітлахів. Пам’ятайте, примару Каспера? А як щодо піци з примарами?



Рецепт піци на Хелловін з примарами

Інгредієнти:

- 8 булочок для бургерів

- 16 шматочків моцарели

- маслини

- маринад з помідорів (можете замінити на будь-який улюблений соус)

Приготування:

1. Розріжте булочки на половину. Кожну булочку покрийте шаром маринаду або соусом. З шматочків моцарели виріжте "привидів". Можете використовувати формочки або просто фігурки з паперу.

2. Наріжте дрібно маслини – це будуть очі привидів. На кожну булочку викладіть "привид" та по шматочку маслин.

3. Запікайте в духовці 10-15 хвилин.

Рецепт піци на Хелловін з примарами: відео

Коли мова заходить про напої, то перше, що приходить на думку – це шприци з червоним вином. Але це так банально! Головне в подачі напоїв – знову ж таки, їхній вигляд. А що може бути краще за гарбуз та повільно витікаючий з нього дим? Якщо ви думаєте, що це складно повторити вдома – то ви дуже помиляється. Весь секрет – в сухому льоді.



Рецепт гарбузового пуншу на Хелловін

Інгредієнти:

- 750 мл рому

- склянка апельсинового соку

- склянка лимонного соку

- 1/2 чашки гарбузового пюре

- палички кориці

- 1/2 склянки цукру

- 1/2 склянки води

- гвоздика 6 шт

- зірочка анісу

- мускатний горіх

Для подачі:

- сухий лід (кілограм такого льоду коштує 30-40 гривень)

- великий гарбуз

- каструля, яка поміститься в гарбуз



Сухий лід – це дуже ефектна подача напоїв

Порада: вам не обов'язково готувати гарбузовий пунш саме за цим рецептом. Ви можете приготувати ваш улюблений напій, він може бути й безалкогольним. Весь секрет – саме в подачі.

Приготування:

1. Спочатку приготуйте сироп. Поставте каструлю на середній вогонь та покладіть спеції – корицю, гвоздику, аніс та мускатний горіх. Коли спеції віддадуть свій аромат – додайте цукор та воду. Мішайте до того стану, поки розчиниться цукор. Прокип’ятіть 10 хвилин та процідіть через сито і остудіть до кімнатної температури.

2. Змішайте у великий мисці ром, апельсиновий та лимонний соки, сироп та гарбузове пюре. Добре перемішайте та процідіть через сито.

3. Візьміть великий гарбуз, в який поміститься ваша каструля (але між стінками гарбуза та каструлі має бути невеликий простір). Очистіть середу гарбуза, викладіть внизу сухий лід. Поставте каструлю.



Сухий лід можна в придбати в магазинах, його ціна – 30-40 грн за кілограм

4. Залийте напій в каструлю. Перед подачею повільно заливайте гарячу воду між стінками каструлі, щоб вона потрапила на сухий лід. Саме це дозволить створити ефект диму. Щоб ефект тривав довше – сухий лід потрібно буде змінювати час від часу.



Рецепт льодяників на Хелловін з кров'ю вампіра

Інгредієнти (на 12 льодяників):

- 2 чашки цукру

- 4 ст.л кукурудзяного сиропу

- червоний харчовий барвник

- палички для льодяників

Приготування:

1. В каструлі перемішайте цукор, кукурудзяний сироп та 1/4 склянки води і включить маленький вогонь. Почекайте поки цукор повністю розчиниться, при цьому мішайте сироп.

2. Покладіть на деко папір для випічки та розкладіть на ньому палички для льодяників. Масу для льодяників можна розливати у формочки, або просто викладати ложкою на пергамент. У кожен льодяник додайте по дві-три краплі харчового барвника. За бажанням – можете намалювати узори зубочисткою. Коли маса почне застигати – прикріпіть до низу палички.

3. Поставте в холодильник до повного застигання.



Рецепт пончиків на Хелловін

Інгредієнти:

- 1 склянка кефіру

- яйце 1 шт

- 1 ч.л. соди

- цукор, сіль

- рослинна олія для смаження

- 1 склянка борошна

Для подачі:

- чорний шоколад

- білий шоколад

- червоний барвник

- накладні зуби вампіра (неїстівний інгредієнт)

- накладні очі або міні-цукерки M&M's

Приготування:

1. Додайте в кефір яйця, сіль та цукор. Потім додайте соду та ложку рослинної олії. Просійте борошно і добре вимішайте тісто, воно має стати гладеньким та еластичним.

2. Поділіть тісто навпіл і розкачайте його качалкою. Висота – близько пів сантиметра. Видавіть пончики – наприклад великим стаканом та кришкою від пляшки. Розмір кришки має підходити під розмір зубів. Дайте пончикам трішки відпочити – 10-15 хвилин на дошці, яка посипана мукою.

3. Посмажте пончики у великій кількості олії. У кожен пончик помістіть зуби, зверху полийте чорним шоколадом. А "кров" зробіть з розтопленого білого шоколаду з червоним харчовим барвником. Також наклейте очі – радимо їх зробити із міні-цукерок M&M's.

This is Halloween, this is Halloween