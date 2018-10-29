Хелловін у Білому домі: як Трампи частували дітей у святкових костюмах

Цього року офіційна дата святкування моторошного свята Хелловін 31 жовтня випала у будній день, тому більшість святкових заходів проводилися цими вихідними. У США Білий дім також організував традиційний прийом на честь свята.

Президент США з дружиною Меланією пригощали дітей солодощами, які були загорнуті в обгортки з їхніми автографами.

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Дональд Трамп не обійшовся без своїх жартів і взяв в одної дівчинки в костюмі єгипетської богині жезл і удав, що накладає заклинання на фотографів, які зібралися навколо.



Дональд і Меланія Трамп / Getty

Білий дім був прикрашений атрибутами Хелловіна: гарбузи, жовте листя, сіно і підсвітка.



Дональд і Меланія Трамп / Getty

Для виходу Меланія одягла картате пальто теплих відтінків і чорні туфлі на підборах. Вона доповнила образ традиційно для неї укладкою і яскравим макіяжем з акцентом на очі.



Дональд і Меланія Трамп / Getty



Дональд і Меланія Трамп / Getty



Дональд і Меланія Трамп / Getty