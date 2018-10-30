Чи святкуєте ви Хелловін в Україні?
Хелловін у 2018 році відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. В Україну це свято прийшло, зокрема, із США і з кожним роком стає все популярнішим.
Дехто вважає, що Хелловін не треба відзначати в Україні, адже це не наші звичаї. Інші ж навпаки – залюбки переймають західні традиції.
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Джерело: 24 Канал
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