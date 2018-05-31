Helmut Lang присвятили колекцію одягу таксистам усього світу

Раніше бренд Helmut Lang показав частину колекції Global Taxi, яка була прорекламована разом з нью-йоркськими таксистами. Тепер проект вийшов за межі одного міста, і його підтримали водії таксі Гонконгу, Лондона, Парижа і Токіо.

У нову колекцію увійшло безліч різних худі, футболок і світшотів, йдеться у виданні L`officiel.

Читайте також: Бренд H & M випустив колекцію на підтримку ЛГБТ-спільноти

Колірна гамма речей була обрана виходячи з кольорів таксі в різних містах: червоний (Гонконг), чорний (Лондон), жовтий і білий (Нью-Йорк), білий (Париж) і зелений (Токіо). Фотографії колекції зробили молоді професіонали, які не тільки відзняли предмети одягу, а й відобразили ті аспекти кожного міста, які роблять їх унікальними.

На даний момент предмети з колекції доступні для покупки на сайті Helmut Lang.