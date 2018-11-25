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      Хемілтон виграв гран-прі Абу-Дабі, Райкконен не зумів фінішувати в останній гонці за Ferrari

      70 Читать новость на русском
      Результати гран-прі Абу-Дабі
      Результати гран-прі Абу-Дабі / twitter F1

      У неділю, 25 листопада, відбувся останній етап у Формулі-1 у 2018 році – гран-прі Абу-Дабі. Перемогу здобув пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

      Саме британець першим стартував у цій гонці. І загалом перша п’ятірка (Валттері Боттас, Себастьян Феттель, Кімі Райкконен та Даніель Ріккардо) вдало розпочали перегони. Натомість Макс Ферстаппен не зумів стартувати як слід, і вже на старті втратив позиції.

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      Не обійшлося у першому колі без аварії. Цього разу вона виявилася доволі видовищною – Ніко Хюлькенберг Renault захищав свою позицію проти Ромен Грожан з Haas. Все призвело до зіткнення, після чого машина німецького пілота підлетіла те перевернулася, приземлившись колесами догори. На трасу виїхали автомобілі безпеки.

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      Після того як гонку відновили, проблеми виникли у пілота Ferrari Райкконена – у нього відмовив мотор. Тож було оголошено режим віртуальної машини безпеки. Варто нагадати, що це остання гонка для Кімі за болідом Ferrari. Наступний сезон він проведе у Sauber.

      Схід Райкконена був на руку Ферстаппену. Пілот Red Bull отримував шанси у підсумку обійти суперника у загальній таблиці та піднятися на третю сходинку. Але для цього голландцю самогу треба було фінішувати як мінімум на другій позиції на гран-прі Абу-Дабі.

      На початку гонки також варто відзначити Леклера. Пілот Sauber, який в наступному сезоні якраз і замінить Райкконена у Ferrari, вдало розпочав перегони. Хоча згодом і фінішує лише на сьомій позиції.

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      Загалом у гонці почергово лідирували Ферстаппен з Хемілтоном, Ріккардо, який проводив останню гонку у боліді Red Bull, теж був серед лідерів перегонів. Зате цілковито провалив гонку Валттері Боттас. Фін на Mercedes не зумів втримати наприкінці перегонів свою позицію, і його обійшли як Феттель і Ферстаппен, так згодом і Ріккардо.

      Загалом першим фінішну лінію після 55 кіл гонки перетнув Льюїс Хемілтон. Це його одинадцята перемога у сезоні. Одразу за ним – Себастьян Феттель. Третім на подіумі опинився Макс Ферстаппен.

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      Фернандо Алонсо на McLaren, який проводив останню гонку у Формулі-1 (для цього йому на болід нанесли спеціальну ліврею, як і на шолом), фінішував лише 11-им. Однак саме його вболівальники назвали пілотом дня.

      Хемілтон ще заздалегідь виграв чемпіонат Формули-1 у 2018 році, ставши п’ятикратним чемпіоном. Феттель ж був другим. Зважаючи на те, що Ферстаппен фінішував на гран-прі Абу-Дабі лише третім, то він не зумів обійти Райкконена у боротьбі за третю позицію у підсумковому заліку, залишившись на четвертій позиції.

      Щодо Кубку конструкторів, то його в цьому сезоні виграв Mercedes. Ferrari – другі, Red Bull – треті.

      Теги: Формула-1 Ferrari Sauber Toro Rosso Red Bull Haas Renault Mercedes Force India McLaren Williams Льюїс Хемілтон Кімі Райкконен Себастьян Феттель Макс Ферстаппен Даніель Ріккардо Волттері Боттас Шарль Леклер Спорт
      Джерело: 24 Канал
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