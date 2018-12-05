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      Хемілтон визнаний найкращим гонщиком Формули-1 у 2018 році

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      Льюїс Хемілтон – найкращий гонщик Формули-1 у 2018 році
      Льюїс Хемілтон – найкращий гонщик Формули-1 у 2018 році

      Льюїс Хемілтон очолив десятку найкращих гонщиків Формули-1 2018 року рейтингу Autosport за голосуванням керівників команд.

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      Британцеві віддали 218 очок, в той час як у його найближчого переслідувача, Макса Ферстаппена, виявилося всього 139 балів. Третє місце за підсумками голосування зайняв Себастьян Феттель, а четверте – Фернандо Алонсо. У десятку кращих також потрапили Даніель Ріккардо, Шарль Леклер, Кімі Райкконен, Валттері Боттас, Естебан Вікон і Ніко Хюлькенберг.

      Очки присвоювалися за системою нарахування балів у Формулі-1 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1), після чого визначився загальний переможець.

      Зазначимо, що у голосуванні брали участь: Тото Вольфф (Mercedes), Крістіан Хорнер (Red Bull), Сіріль Абітбуль (Renault), Гюнтер Штайнер (Haas), Зак Браун (McLaren), Отмар Сафнауер (Racing Point), Фредерік Вассьор (Sauber), Франц Тост (Toro Rosso) Клер Вільямс (Williams).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Формула-1 Льюїс Хемілтон Макс Ферстаппен Себастьян Феттель
      Джерело: 24 Канал
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