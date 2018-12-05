Хемілтон визнаний найкращим гонщиком Формули-1 у 2018 році

Льюїс Хемілтон очолив десятку найкращих гонщиків Формули-1 2018 року рейтингу Autosport за голосуванням керівників команд.

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Британцеві віддали 218 очок, в той час як у його найближчого переслідувача, Макса Ферстаппена, виявилося всього 139 балів. Третє місце за підсумками голосування зайняв Себастьян Феттель, а четверте – Фернандо Алонсо. У десятку кращих також потрапили Даніель Ріккардо, Шарль Леклер, Кімі Райкконен, Валттері Боттас, Естебан Вікон і Ніко Хюлькенберг.

Очки присвоювалися за системою нарахування балів у Формулі-1 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1), після чого визначився загальний переможець.

Зазначимо, що у голосуванні брали участь: Тото Вольфф (Mercedes), Крістіан Хорнер (Red Bull), Сіріль Абітбуль (Renault), Гюнтер Штайнер (Haas), Зак Браун (McLaren), Отмар Сафнауер (Racing Point), Фредерік Вассьор (Sauber), Франц Тост (Toro Rosso) Клер Вільямс (Williams).

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