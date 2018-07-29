Хемілтон впевнено переміг на гран-прі Угорщини і збільшив відрив від Феттеля на 24 очки

29 липня відбулася гонка гран-прі Угорщини. За підсумками 70 кіл найкращий час показав Льюїс Хемілтон з Mercedes.

На трасі Хунгарорінг британець зміг правильно вибудувати гонку і уникнути прямої контактної боротьби з Себастьяном Феттелем, який став другим. Трійку лідерів замкнув ще один гонщик Ferrari Кімі Райкконен.

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Окремо варто відзначити прорив Даніеля Ріккардо з Red Bull, який починав етап з 12 місця. Програвши на старті ще кілька позицій, австралієць зумів прорватися на четверте місце, обійшовши на останніх колах Боттаса.

Завдяки цій перемозі Хемілтон зміцнив своє лідерство в загальному заліку і тепер має в своєму активі 213 балів, в той час як його головний суперник Феттель – 189. Єдиним пілотом, який ще жодного разу не фінішував в очковій зоні залишається росіянин з Williams Сергій Сироткін.

Результати гран-прі Угорщини

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