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Хемілтон здобув поул-позицію на старті гран-прі Угорщини

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Льюїс Хемілтон здобув поул на гран-прі Угорщини
Льюїс Хемілтон здобув поул на гран-прі Угорщини

Льюїс Хемілтон став найшвидшим гонщиком у кваліфікації етапу Формули-1 у Будапешті, випередивши Валттері Боттаса і Кімі Райкконена.

В середині кваліфікації на автодромі "Хунгарорінг" пішов сильний дощ, який сплутав всі карти гонщикам. Так, через погіршення погодних умов, в третій сегмент не зумів пробитися пілот Red Bull Даніель Ріккардо (12-е місце). При цьому у фінал кваліфікації потрапили обидва гонщики Toro Rosso Брендон Хартлі і П'єр Гаслі.

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Поул в Угорщині став п'ятим для Хемілтона в поточному сезоні, за цим показником він зрівнявся з Феттелем.

Гонка гран-прі Угорщини відбудеться у неділю, 29 червня. Початок – о 16.00 за київським часом.

Стартова решітка гран-прі Угорщини 2018 року

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Теги: Формула-1 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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