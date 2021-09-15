Херсонець ховав гранати просто у камері схову одеського АТБ

Мешканець Херсона переховував в одеському АТБ боєприпаси. Чоловік залишив кілька гранат просто у камері схову. За це йому загрожує в'язниця.

Затриманий – уродженець Херсона, йому 39 років. Чоловік пояснив, що привіз боєприпаси із Київської області в Одесу, аби продати або обміняти. Втім, покупців йому знайти так і не вдалося.

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Як поліція дізналася про сховок з гранатами

Підозрілу сумку адміністрація супермаркету помітила під час огляду камер схову. Через це там вирішили звернутися до правоохоронців. Вибухотехніки, які прибули на виклик, виявили гранати РГД-5 із запалами. Поліцейські менш ніж за добу змогли розшукати правопорушника й затримати. Після цього за місцем його тимчасового проживання провели обшуки. Там знайшли аналогічні боєприпаси.

Що загрожує херсонцю

Загалом у чоловіка було 5 гранат. 2 з них він зберігав у камері схову одеського супермаркету АТБ, решту – в орендованому житлі. Боєприпаси вже відправили на експертизу.

Фігурантові оголосили підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. У поліції Одещини повідомили, що за скоєне чоловіку загрожує від 3 до 7 років у в'язниці.



Боєприпаси, вилучені у затриманого / Колаж 24 каналу

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