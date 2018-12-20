Хет-трик Бейла вивів "Реал" у фінал Клубного чемпіонату світу: відео голів
Мадридський "Реал" успішно стартував на Клубному чемпіонаті світу. У півфіналі турніру переможець Ліги чемпіонів УЄФА розібрався з японською командою "Касіма".
Касіма – Реал 1:3
Голи: Доі, 78 – Бейл, 44, 53, 55
Все у матчі на користь "Реалу" вирішили двоє гравців – Бейл та Марсело. Перший відзначився хет-триком, а другий двічі асистував йому при взятті воріт.
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Хоча і гравці японської команди не відсиджувалися у захисті, турбуючи Куртуа. Та все ж перший гол влетів саме у їх ворота. Бейл віддав пас на Марсело і побіг відкриватися у штрафний майданчик, куди одразу і отримав зворотній пас. З близької відстані вальєць без проблем пробив повз воротаря.
Ще два голи у матчі було забито з різницею у дві хвилини – спочатку гравці "Касіми" помилилися у захисті, віддавши невдалий пас на воротаря, чим і скористався Бейл. А на 55-ій хвилині він оформив хет-трик,
Все, на що спромоглася команда з Азії – гол престижу у виконанні Доі. При цьому для визначення, чи було забито гол, арбітр був змушений використати систему відеоповтору.
Відеоогляд матчу "Касіма" – "Реал" (дивитися відео у youtube)
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"Реал" виходить у фінал Клубного чемпіонату світу, де він зіграє з "Аль-Айном" з ОАЕ. Гра відбудеться у суботу, 22 грудня. Початок о 18:30.