Хей дав цінну пораду Усику

Британський боксер Девід Хей радить Олександру Усику серйозно попрацювати над захистом.

Хей вважає, що в суперважкій вазі, де прагне битися українець, не можна пропускати такі удари, які Олександр прийняв на себе в бою з Тоні Беллью, інформує boxingscene.com.

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"У нього є навички, він показав, що у нього є хороші навички. Але удари, які Усик пропустив від Тоні, йому не варто пропускати такі панчі від Ентоні Джошуа або Деонтея Вайлдера. Знаєте, його захист був не такий гладкий, як я очікував . Він пропускав контрпанчі й удари з дистанції", – сказав британець.

"Йому слід багато працювати. Фізичні кондиції дозволяють Усику здійснити перехід у хевівейт, це робив я, це робив Евандер Холіфілд. Ми єдині боксери в історії, які були чемпіонами в крузервейті, а потім завоювали світові титули в суперважкій вазі", – додав Хей.

Нагадаємо, що Олександр Усик у ніч з 10 на 11 листопада впевнено переміг британця Тоні Белью.