Хейлі Болдуін обрала подружок нареченої для весілля з Джастіном Бібером

Зіркова пара співак Джастін Бібер і модель Хейлі Болдуін, які напередодні заручилися, зараз активно готуються до майбутнього весілля.

Про це повідомила мама кузини Хейлі Кім Бейсінгер, пише видання US Weekly.

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Вона розповіла, що на весіллі подружками нареченої будуть старша сестра Хейлі Алайя і її двоюрідна сестра Айрленд.

Цікаво що Алайя вийшла заміж у вересні минулого року, і тоді серед подружок була Хейлі.

Також Алайя Болдуін опублікувала на своїй сторінці привітання сестри в Instragram.

Від однієї нареченої до іншої ... Вітаю мою молодшу сестричку з початком нового надзвичайного розділу у житті! Я люблю вас і бажаю вам обом всього найкращого. Швидше б відсвяткувати це з вами!

– зворушила старша сестра Хейлі.

Допис, поширений Alaia Baldwin Aronow (@alaiabaldwin) 9 Лип 2018 р. о 9:00 PDT

Зауважимо, зіркова пара планує відсвяткувати весілля в невеликому колі своїх сімей без гучної церемонії із знаменитостями.



Алайя, Айрленд і Хейлі Болдуін

Нагадаємо, що Джастін Бібер і Хейлі Болдуін почали зустрічатись ще в 2015 році, однак їхній роман тривав всього лише пару місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з моделлю Баскін Чемпіон, Джастін наважився на відновлення стосунків з Хейлі. Вперше пару разом помітили в кінці травня, коли вони пішли на романтичне побачення. Напередодні стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін.