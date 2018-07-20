Хейлі Болдуін обрала подружок нареченої для весілля з Джастіном Бібером
Зіркова пара співак Джастін Бібер і модель Хейлі Болдуін, які напередодні заручилися, зараз активно готуються до майбутнього весілля.
Про це повідомила мама кузини Хейлі Кім Бейсінгер, пише видання US Weekly.
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Вона розповіла, що на весіллі подружками нареченої будуть старша сестра Хейлі Алайя і її двоюрідна сестра Айрленд.
Цікаво що Алайя вийшла заміж у вересні минулого року, і тоді серед подружок була Хейлі.
Також Алайя Болдуін опублікувала на своїй сторінці привітання сестри в Instragram.
Від однієї нареченої до іншої ... Вітаю мою молодшу сестричку з початком нового надзвичайного розділу у житті! Я люблю вас і бажаю вам обом всього найкращого. Швидше б відсвяткувати це з вами!
– зворушила старша сестра Хейлі.
Зауважимо, зіркова пара планує відсвяткувати весілля в невеликому колі своїх сімей без гучної церемонії із знаменитостями.
Алайя, Айрленд і Хейлі Болдуін
Нагадаємо, що Джастін Бібер і Хейлі Болдуін почали зустрічатись ще в 2015 році, однак їхній роман тривав всього лише пару місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з моделлю Баскін Чемпіон, Джастін наважився на відновлення стосунків з Хейлі. Вперше пару разом помітили в кінці травня, коли вони пішли на романтичне побачення. Напередодні стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін.