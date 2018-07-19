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Хейлі Болдуін у шкіряному бюстгальтері прикрасила обкладинку Vogue: фото

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Хейлі Болдуін для Vogue Japan
Хейлі Болдуін для Vogue Japan / Vogue Japan

Модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно заручилася з популярним співаком Джастіном Бібером, стала головною героїнею Vogue Japan.

21-річна Хейлі знімав дует фотографів Люка і Александро Мореллі, а за стиль зірки відповідала Анна Делло Руссо.

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На одному з кадрів Болдуін позувала у шкіряному бра та спідниці у леопардовий принт.

 

Теги: LifeStyle Мода Хейлі Болдуін
Джерело: 24 Канал
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