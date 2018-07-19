Хейлі Болдуін у шкіряному бюстгальтері прикрасила обкладинку Vogue: фото
Модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно заручилася з популярним співаком Джастіном Бібером, стала головною героїнею Vogue Japan.
21-річна Хейлі знімав дует фотографів Люка і Александро Мореллі, а за стиль зірки відповідала Анна Делло Руссо.
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На одному з кадрів Болдуін позувала у шкіряному бра та спідниці у леопардовий принт.
Джерело: 24 Канал
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