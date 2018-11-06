Хейлі Болдуін засвітила глибоке декольте у сяючому костюмі: фото
Американська модель та телезірка Хейлі Болдуін запустила власну колекцію спільно з брендом одягу Pretty Little Thing. 21-річна Хейлі відвідала презентацію у яскравому образі, привернувши до себе всю увагу.
Модель обрала ефектний look: блискучий костюм від PrettyLittleThing з дуже глибоким декольте. Свій образ Хейлі доповнила сріблястими човниками, сережками-кільцями і кольє. А ще дівчина продемонструвала обручку з великим діамантом, яку їй подарував коханий Джастін Бібер.
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Хейлі Болдуін
Хоч Бібера не було поруч з нареченою (пара наразі офіційно не підтвердила, що одружена), Хейлі була у чудовому настрої, посміхалася і мило спілкувалася з гостями презентації.
Джерело: 24 Канал
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