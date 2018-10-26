Хейлі Болдуін знялась в яскравих образах для модного глянцю

Американська модель та кохана Джастіна Бібера Хейлі Болдуін стала зіркою листопадового випуску глянцю Harper’s Bazaar. Окрім фотоісторії зірка поділилась думками про особисте життя та духовне зцілення.

Про це йдеться на сайті видання.

Для модної зйомки 21-річна Хейлі приміряла яскраві наряди таких преміальних марок як Versace, Fendi, Chanel, Louis Vuitton, і Tommy Hilfiger. Автором знімків стала відома мисткиня Зої Гроссман.

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У відвертому інтерв’ю дівчина зізналась, що за останній рік до її персони було прикуто найбільше уваги, ніж за все її життя. У зв’язку з постійними чутками про її особисте життя та модельну кар’єру вона зрозуміла, наскільки важливо дбати про важливість перезарядки. У цьому їй допомагає сім’я, церква і заняття боксом.

Легко не думати про своє психічне здоров'я або фізичне здоров'я, коли продовжуєш пробиватися, пробиватися, пробиватися. До цього року мені не потрібно було нічого балансувати,

– щиро поділилась модель.



Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar



​Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar



​Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar



​Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar



​Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar



​Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar



​Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar

Щодо психічного здоров'я, то варто нагадати, що колишня подружка Джастіна Бібера Селена Гомес потрапила в психіатричну клініку з ознаками глибокої депресії. Екс-коханий важко на це відреагував, що підтверджує відеоролик, знятий в автомобілі Хейлі Болдвін.