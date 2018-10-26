18:17
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Хейлі Болдуін знялась в яскравих образах для модного глянцю

      380 Читать новость на русском
      Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar
      Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar / www.harpersbazaar.com

      Американська модель та кохана Джастіна Бібера Хейлі Болдуін стала зіркою листопадового випуску глянцю Harper’s Bazaar. Окрім фотоісторії зірка поділилась думками про особисте життя та духовне зцілення.

      Про це йдеться на сайті видання.

      Для модної зйомки 21-річна Хейлі приміряла яскраві наряди таких преміальних марок як Versace, Fendi, Chanel, Louis Vuitton, і Tommy Hilfiger. Автором знімків стала відома мисткиня Зої Гроссман.

      Читайте також: Бувай, Болдуін: дружина Джастіна Бібера планує змінити прізвище

      У відвертому інтерв’ю дівчина зізналась, що за останній рік до її персони було прикуто найбільше уваги, ніж за все її життя. У зв’язку з постійними чутками про її особисте життя та модельну кар’єру вона зрозуміла, наскільки важливо дбати про важливість перезарядки. У цьому їй допомагає сім’я, церква і заняття боксом.

      Легко не думати про своє психічне здоров'я або фізичне здоров'я, коли продовжуєш пробиватися, пробиватися, пробиватися. До цього року мені не потрібно було нічого балансувати,
      – щиро поділилась модель.


      Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar


      ​Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar


      ​Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar


      ​Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar


      ​Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar


      ​Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar


      ​Хейлі Болдуін для Harper’s Bazaar

      Щодо психічного здоров'я, то варто нагадати, що колишня подружка Джастіна Бібера Селена Гомес потрапила в психіатричну клініку з ознаками глибокої депресії. Екс-коханий важко на це відреагував, що підтверджує відеоролик, знятий в автомобілі Хейлі Болдвін.

      Теги: LifeStyle Мода Хейлі Болдуін
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук