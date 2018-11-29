"Хіба у Європи є принципи": Захарова зухвало прокоментувала слова Меркель щодо санкцій проти РФ

Речниця МЗС РФ Марія Захарова уїдливо прокоментувала слова канцлера Німеччини Ангели Меркель про європейські принципи стосовно продовження санкцій проти Росії. Так, Захарова натякнула, що у Європи немає принципів.

Відповідний коментар з'явився на Facebook-сторінці представниці російського МЗС.

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Зокрема, Захарову зачепило те, що Ангела Меркель заявила, що за допомогою санкцій Європа може спробувати щось пояснити Росії і що це справа принципу.

Принципи?! У Європи?! Які?! Нагадаю, що саме Канцлера ФРН Ангелу Меркель американські спецслужби нещадно прослуховували. "Однак мова йде про принципи. За допомогою санкцій ми можемо щось пояснити!" Що було зроблено канцлером "з принципу", які санкції були прийняті відносно Вашингтона, щоб "щось" пояснити США? Скільки американських дипломатів вислано?

– емоційно написала Захарова.

Також одіозна речниця російського дипвідомства пригадала Надію Савченко. Вона заявила, що для Європи раніше було принципом звільнити бранку із полону в РФ, тепер же її долею в українському СІЗО ніхто не турбується. Щоправда, Захарова не уточнила, за яких умов і де російські силовики затримали Савченко та, по якому праву судили її в РФ.

Додамо, що 29 листопада прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся із канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Поговорили, зокрема, про ескалацію в Азовському морі. Так, Гройсман висловив свої сподівання щодо того, що канцлер підніме питання конфлікту на Азові на зустрічі G20 в Аргентині. Попри це німецький уряд відхилив заклик України надіслати військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.