Хибна думка: вчені назвали 7 продуктів, які більшість вважає корисними

Деякі харчові продукти, які прийнято вважати корисними, насправді лише маскуються під "здорові".

Через тренд на здорове життя і правильне харчування на прилавках супермаркетів та магазинів часто з'являються псевдо корисні продукти, передає "Сегодня".

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Потрібно уважно читати склад продуктів, аби не потрапити на гачок маркетологів. До переліку небезпечних увійшли доволі неочікувані продукти.

Йогурти

Натуральні йогурти дуже корисні для організму, але для цього вони не мають містити жодних добавок. А більшість йогуртів, які можна знайти на полицях магазинів, містять багато цукру, мало білка, вони дуже калорійні.

Вівсянка швидкого приготування

Каші швидкого приготування мають високий глікемічний індекс. Через те, що вона швидко засвоюється організмом, тіло отримує зайві калорії. Також вони мають різні добавки та цукор.

Хрусткі хлібці

О так, на перший погляд, один з найпопулярніших "фітнес"-продуктів приховує неабиякі загрози. До хлібців додають різні жири і доповнення, які можуть негативно вплинути на здоров'я.

Бананові чипси

Чипси з бананів дійсно корисні, але не з супермаркету. Адже виробник часто додає багато ароматизаторів і підсилювачів смаку чи смажать у фритюрі у великій кількості олії.

Сухофрукти і цукати

Щоб зберегти гарний зовнішній вигляд, фрукти часто покривають товстим шаром цукру та обробляють різними хімікатами, щоб захистити їх від шкідників.

Консервовані овочі та фрукти

Закрутки з магазину можуть містити багато оцту, цукру та різних консервантів, багато цукру.

Плавлений сир

Сьогодні дуже важко знайти справжній плавлений сир. Більшість продуктів містять молоко з сирною масою і низку шкідливих хімічних добавок, зокрема натрію.

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