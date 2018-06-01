Хіларія Болдвін показала свою фігуру через 12 днів після пологів

Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна, Хіларія, більше тижня тому народила йому четверту дитину – хлопчика Ромео Алехандро Девіда. Однак вже за декілька днів 34-річна жінка показала фото, де повернулась до своїх спортивних форм і продемонструвала підтягнуту фігуру.

Через 12 днів після пологів Хіларія порадила всім матусям і шанувальницям її акаунту не спішити із відновленням тіла, оскільки кожний організм жінки індивідуальний.

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"Усі пологи різні, і ваш лікар зможе порадити вам, коли вам можна почати (займатися спортом). Коли будете в змозі, то будьте терплячі зі своїм тілом. Ви багато через що пройшли та створили дещо прекрасне. Усвідомлюйте це день за днем, рух за рухом, ви повернете собі свою силу та почуватиметеся чудово", – підказала Хіларія.

Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 31 Тра 2018 р. о 10:14 PDT

І не дивно, що фігура щасливої матусі швидко повернулась у форму. Жінка встигає не лише займатись вихованням чотирьох дітей, а й займатись спортом з новонародженим сином.

Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 29 Тра 2018 р. о 10:59 PDT

Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 28 Тра 2018 р. о 4:11 PDT

Варто додати, що після пологів Хіларія відверто показала, як виглядає її тіло. Тому тепер можна побачити, як кардинально змінилася її фігура після комплексу вправ та дієти.

Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 20 Тра 2018 р. о 9:04 PDT

Нагадаємо, що п'ята дитина голлівудського кіноактора народилась 23 травня. Зазначимо, що в 6-річному шлюбі з Алеком Болдвіном, інструкторка з йоги та фітнесу народила доньку і трьох синів. Окрім того, 60-річний актор має ще одну доньку від першого шлюбу з Кім Бейсінгер.