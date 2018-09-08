Хіматака в окупованому Криму: з'явилися нові сумні фото
Екологічна катастрофа в окупованому Росією Криму, що сталася після викиду небезпечних хімічних речовин з кислотонакопичувача заводу "Титан", продовжує негативно впливати на півострів. Так, в селі Перекоп почала засихати усю рослинність.
Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.
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24 Канал повідомляв, що у місті Армянськ в окупованому Криму приблизно 27 серпня стався викид забруднюючих речовин із заводу "Титанові інвестиції" (стара назва "Кримський титан"). Місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. Згодом, токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.
Армянськ, село Перекоп, на відстійнику цвіте і пахне кислотою,
– йдеться у підписі до фото.
Як видно на фото, жителі півострова ходять у захисних марлевих масках. Окрім того, листя на деревах сильно пожовтіло і стало опадати, а врожай засихає.
Кримчани ходять у захисних масках через хімвикиди у повітрі
В окупованому Криму через хімвикиди страждає природа
Нагадаємо, гендиректор заводу "Титанові інвестиції" Андрій Акулов повідомив, що підприємство призупинить роботу вже цього тижня, тобто до 10 вересня.