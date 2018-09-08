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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Хіматака в окупованому Криму: з'явилися нові сумні фото

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Через хімвикиди в окупованому Криму засихає врожай
Через хімвикиди в окупованому Криму засихає врожай / Фото з Twitter

Екологічна катастрофа в окупованому Росією Криму, що сталася після викиду небезпечних хімічних речовин з кислотонакопичувача заводу "Титан", продовжує негативно впливати на півострів. Так, в селі Перекоп почала засихати усю рослинність.

Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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24 Канал повідомляв, що у місті Армянськ в окупованому Криму приблизно 27 серпня стався викид забруднюючих речовин із заводу "Титанові інвестиції" (стара назва "Кримський титан"). Місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. Згодом, токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

Армянськ, село Перекоп, на відстійнику цвіте і пахне кислотою,
– йдеться у підписі до фото.

Як видно на фото, жителі півострова ходять у захисних марлевих масках. Окрім того, листя на деревах сильно пожовтіло і стало опадати, а врожай засихає.


Кримчани ходять у захисних масках через хімвикиди у повітрі


В окупованому Криму через хімвикиди страждає природа

 

 

Нагадаємо, гендиректор заводу "Титанові інвестиції" Андрій Акулов повідомив, що підприємство призупинить роботу вже цього тижня, тобто до 10 вересня.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Екологія Новини Криму Хімвикид в Армянську
Джерело: 24 Канал
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