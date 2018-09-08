Хіматака в окупованому Криму: з'явилися нові сумні фото

Екологічна катастрофа в окупованому Росією Криму, що сталася після викиду небезпечних хімічних речовин з кислотонакопичувача заводу "Титан", продовжує негативно впливати на півострів. Так, в селі Перекоп почала засихати усю рослинність.

Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

Читайте також: Хімвикид в Армянську: окупаційна влада попередила про загрозу нової надзвичайної ситуації

24 Канал повідомляв, що у місті Армянськ в окупованому Криму приблизно 27 серпня стався викид забруднюючих речовин із заводу "Титанові інвестиції" (стара назва "Кримський титан"). Місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. Згодом, токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

Армянськ, село Перекоп, на відстійнику цвіте і пахне кислотою,

– йдеться у підписі до фото.

Як видно на фото, жителі півострова ходять у захисних марлевих масках. Окрім того, листя на деревах сильно пожовтіло і стало опадати, а врожай засихає.



Кримчани ходять у захисних масках через хімвикиди у повітрі



В окупованому Криму через хімвикиди страждає природа

Для Аксенова Сережи

свежайшие полезные ягоды

С грядки!

с.Перекоп-на -отстойнике(ОЗЕРЕ)

Кушай Сереженька!

ТОКО ПОМОЙ... pic.twitter.com/cSdQho2Fuf — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 сентября 2018 г.

Армянск

с.Перекоп на отстойке

Цветет и пахнет

кислотой pic.twitter.com/yrrEo4mmzn — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 сентября 2018 г.

Нагадаємо, гендиректор заводу "Титанові інвестиції" Андрій Акулов повідомив, що підприємство призупинить роботу вже цього тижня, тобто до 10 вересня.