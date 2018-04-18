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Хіматака в Сирії: у Франції зробили важливу заяву щодо Росії

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У Франції вважають, що Росія могла знищити докази хіматаки в Сирії
У Франції вважають, що Росія могла знищити докази хіматаки в Сирії / Фото з відкритих джерел

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що Російська Федерація, яка перешкоджає розслідуванню Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) та ООН хімічної атаки в сирійському місті Дума, могла знищити основні докази.

Про це йдеться в заяві МЗС Франції.

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Цілком імовірно, що докази і ключові елементи зникли з території, яка, крім того, повністю контролюється російськими і сирійськими арміями,
– йдеться в повідомленні.

У французькому МЗС наголосили, що станом на сьогодні Росія та Сирія все ще відмовляють у дозволі доступу слідчим до місця атаки, попри те, що вони прибули до Сирії ще 14 квітня.

Також зазначається, що визначити винних у хімічній атаці змогло б тільки спільне розслідування ООН і ОЗХО, але ініціативу про це заблокувала Росія.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.

14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Теги: Новини Росії Новини політики Війна у Сирії Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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