Хімічна атака у Сирії: уряд Великобританії зробив важливу заяву

Уряд Великобританії підтримує вжиття рішучих заходів заради недопущення повторних хімічних атак у Сирії.

Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей після засідання уряду, передає "Укрінформ".

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Члени уряду погодилися щодо необхідності вжиття заходів для покращення гуманітарної ситуації та недопущення подальшого застосування хімічної зброї режимом Асада,

– йдеться у повідомленні.

Також, Лондон виступив на підтримку більш тісної співпраці у цьому питанні із США та Францією.

"Кабінет міністрів погодився, що прем'єр-міністру слід продовжувати працювати із союзниками США і Францією над координацією міжнародної відповіді", – наголосили у відомстві.

На переконання міністрів, існує "висока вірогідність", що саме правлячий у Сирії режим Башара Асада був відповідальним за використання забороненої зброї.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.