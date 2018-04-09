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Хімічна атака у Сирії: з'явилися уточнені дані щодо жертв

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Хімічна атака у сирійському місті Дума
Хімічна атака у сирійському місті Дума / Соцмережі

Кількість жертв імовірної хімічної атаки, що сталася напередодні у сирійському місті Дума, становить щонайменше 60 осіб. Крім того, ще постраждали понад 1 тисяча осіб.

Відповідну інформацію оприлюднила Сирійська група медичного порятунку, передає Reuters.

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"Внаслідок ймовірної хімічної атаки на вихідних загинули щонайменше 60 людей і постраждали понад 1 тисяча людей у сирійській Східній Гуті", – зазначається у повідомленні.

Крім того, за даними Союзу медичних організацій, кількість загиблих, ймовірно, збільшуватиметься.

"Цифри зростають. Водночас представники гуманітарних організацій намагаються отримати доступ до укриттів, які перебувають під землею та де сотні сімей шукали порятунку", – зазначають медики.

Нагадаємо, 8 квітня у Сирії у місті Дума сталася імовірна хімічна атака. Раніше повідомлялося про 70 жертв. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото та відео із загиблими.

До слова, начальник російського Центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії генерал-майор Юрій Євтушенко переконує, що урядові сили в САР не використовували хімічну зброю в місті Дума.

Теги: Жертви Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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