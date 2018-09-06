Хімічний викид у Криму: відомо, коли завод "Титан" припинить роботу в Армянську

Завод "Титанові інвестиції", що спричинив серйозні екологічні проблеми на території окупованого Криму та сусідніх районів з Херсонської області через небезпечні хімічні викиди в атмосферу, призупинить роботу вже цього тижня, тобто до 10 версеня.

Про це заявив гендиректор заводу Андрій Акулов на засіданні оперативного штабу в Армянську, передає "Інтерфакс".

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Наприкінці літа в Армянську стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

4 серпня російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста, а завод "Титанові інвестиції" закрити на два тижні.

Ми планово зупиняємо виробничий процес. З восьми печей п'ять ще в роботі. До 8 вересня зупиняється ще одна піч, залишаються в роботі чотири. 9 вересня зупиняються всі печі,

– сказав Акулов.

Нагадаємо, за даними української розвідки, підрозділи Збройних сил Росії у серпні в окупованому Криму проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва заводу "Кримський титан" в Армянську та содового заводу. Внаслідок влучень снарядів зазначені об’єкти були пошкоджені, що призвело до суттєвого погіршення екологічної обстановки на всій півночі півострова.

Що таке ТОВ "Титанові інвестиції"?Великий хімзавод розташований в Армянську. Раніше називався "Кримський титан". Завод виробляє діоксид титану, що використовується при виготовленні товарів лакофарбової галузі, пластмас і виробів на їх основі з високими термічними властивостями (віконний пластик, предмети побуту, деталі автомобілів, машин і техніки), а також каучуку, лінолеуму, паперу, картону та шпалер.