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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Хімічний викид у Криму: з'явилися перші результати досліджень

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Проби біля заводу "Титану" у Криму свідчать про викид хімікатів у воду
Проби біля заводу "Титану" у Криму свідчать про викид хімікатів у воду / Фото з відкритих джерел

Результати перших проб води поблизу заводу "Титан", що розташований в Армянську на території окупованого Криму показали, що був різкий викид забруднюючих речовин у водний об'єкт.

Про це розповів міністр з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Вадим Черниш, повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

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"Дійсно ситуація, яка склалася на окупованому півострові має серйозний характер, дійсно проходить евакуація населення. На території виявлені пари забруднюючих речовин і самі речовини у повітрі, воді і на ґрунті", – розповів чиновник.

Він зазначив, що ознаки, які спостерігають жителі півострова, частково співпадають з тими, які спостерігаються на контрольованій території України.

Також відповідна комісія взяла кілька проб біля села Преображенка – поблизу адміністративної межі з боку Херсонської області, це майже впритул до титанового заводу, тому що частина кислотонакопичувачів розміщені на території Херсонської області. Результати перших проб вчора, 5 вересня, були готові, це проби води. Результат показав, що показник, хімічного споживання кисню перевищує в 6 разів. Це означає, що був різкий викид забруднюючих речовин у водний об’єкт,
– наголосив Черниш.

Міністр також уточнив, що у людей, які проживають на тимчасово окупованій території, через вітер у відповідному напрямку є ознаки ураження дихальних шляхів.

"Виходячи з результатів аналізів повітря, ми думаємо, що це був сірчастий ангідрид. Це частково пояснює зміну кольору і пошкодження поверхонь побутових предметів та транспортних засобів, які спостерігались в Армянську і в навколишніх населених пунктах в окупованому Криму", – додав політик.

Водночас, міністр зауважив, що не став би порівнювати теперішню ситуацію з кримським "Титаном" та Чорнобильську трагедію.

"Це аварія не рівня Чорнобильської атомної електростанції. Я хочу наголосити на тому, що це хімічне підприємство, його відходи не радіоактивні. Це підприємство небезпечне тим, що в нього небезпечне виробництво, тому його постійно необхідно моніторити щодо дотримання технології виробництва. Одна з версій про вибух снаряду, має бути перевірена службою розвідки. На нашу думку, це насамперед, неправильне застосування технологічних процесів виробництва та поводження з відходами", – пояснив Черниш.

Також, очільник МінТОТ наголосив, що окупаційна влада РФ приховує від населення та міжнародної спільноти, а від України реальний стан справ.

Міністр також звернувся до мешканців Херсонщини і зазначив, що ситуація під контролем і загрози, яка би потребувала евакуації населення області та особливої поведінки населення з точки зору захисту життя і здоров'я в ситуації, що склалася, немає.

Нагадаємо, 24 Канал повідомляв, що у місті Армянськ в окупованому Криму приблизно 27 серпня стався викид забруднюючих речовин із заводу "Титанові інвестиції" (стара назва "Кримський титан"). Місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

4 вересня російська окупаційна влада Криму прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста, а завод "Титан", який і є причиною забруднення, закрили на два тижні.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Екологія Україна – Росія дослідження Новини Криму Анексія Криму Хімвикид в Армянську
Джерело: 24 Канал
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