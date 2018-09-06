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Хімічний викид в Армянську: на адмінмежі з Кримом закінчились захисні маски

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На адмінмежі з Кримом закінчились медичні маски
На адмінмежі з Кримом закінчились медичні маски / Ілюстративне фото

У селищі Преображенка на Херсонщині, що розташоване поблизу адміністративної межі з окупованим Кримом, закінчились медичні маски. Відтак, 15 школярів з ознаками хімічного отруєння планують вивезти в Херсонську обласну лікарню.

Про це повідомляє "Громадське".

24 канал повідомляв, що щонайменше 20 дітей постраждали у Херсонській області через викиди небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції" в Армянську.

Зазначається, що засоби захисту, які люди скуповують після викидів на заводі "Кримський титан" в Армянську, закінчилися у всіх селах, розташованих поблизу з адміністративною межею з окупованим Кримом.

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Діти продовжують ходити до шкіл і дитсадків, оскільки для закриття навчальних закладів необхідні офіційні заміри лікарів та екологів, які приїхали напередодні, 5 вересня.

Наразі керівництво навчальних закладів чекає на результати експертиз.

Що трапилося в Армянську?

хроніка подій
Теги: Новини України Діти і неповнолітні Хімвикид в Армянську Новини Криму Анексія Криму Екологія Новини Херсона Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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