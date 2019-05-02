Хімічний завод у Павлограді пристосували для потреб ЗСУ

Павлоградський хімічний завод займається масовим відновленням ракет до Реактивних систем залпового вогню "Смерч" та виготовленням палива для Ракетного комплексу "Вільхи".

У програмі "Стежками війни" телеканалу ZIK зазначили, що збирання відновлених реактивних снарядів для реактивних систем залпового вогню калібру 300 міліметрів БМ-30 "Смерч" проводиться в цеху кінцевого збирання Державного підприємства "Науково-виробниче об’єднання "Павлоградський хімічний завод".

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У цеху два напівзаряди з’єднуються в одне ціле. Потім до них монтується сопло двигуна. Також в цьому цеху монтується бойова частина. Вже завершена ракета буде поставлятися в українське військо.



Елементи реактивних снарядів для РСЗВ БМ-30 "Смерч" в цеху // ZIK

Дослідники у науково-дослідному інституті зі штатом 900 співробітників, завдяки технологіям виготовлення нових видів ракетного палива, використовують його для відновлення старих радянських ракет, та оснащення нових.

Генеральний директор хімічного заводу Леонід Шиман зазначив, що підприємство здатне виробляти паливо не тільки для комплексів РСЗВ, а й для бойових ракет значно більшої потужності, серед яких ракети малої та середньої дальності.

Варто зауважити, що "Павлоградський хімічний завод" включений до виконання Державного оборонного замовлення (ДОЗ) і бере участь у випробуваннях модернізованого комплексу РСЗВ з коригованими ракетами підвищеної дальності "Вільха-М".