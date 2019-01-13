"Хімік" мінімально переміг "Дніпро" у драматичній битві лідерів чемпіонату: відео

У 17 турі Суперліги України зустрічалися лідери поточного сезону – "Дніпро" на власному паркеті приймав "Хімік". Гостям з Южного вдалося здобути перемогу в драматичній грі та очолити турнірну таблицю.

Дніпро – Хімік 74:75 (24:23, 17:23, 18:16, 15:13)

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Першу чверть зумів виграти саме "Дніпро". Підопічні Дениса Журавльова набрали 24 очки й випередили суперника всього на одне очко. Уже другу чверть до свого активу записали баскетболісти з Южного. Підопічні Віталія Степановського виграли чверть 23:17 і вирвалися вперед.

"Дніпро" виграв дві наступні чверті й претендував, щоб здобути звитягу в поєдинку. Зокрема, в останній 10-хвилинці дніпряни довгий час були попереду. Господарі паркету за 2 хвилини до завершення гри вели 74:70. Проте триочковий кидок Павлова й кидок Сидорова із середньої дистанції дозволили "Хіміку" вийти вперед.

До завершення чверті залишалася одна хвилина, проте жодна з команд так і не зуміла набрати якісь очки. Таким чином, 74:75 на користь "Хіміка".

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст "Дніпра" Олександр Мішула – в його активі 20 очок. 18 очок набрав найкращий у складі "Хіміка" Едвін.

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