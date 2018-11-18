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      "Хімік" у напруженому матчі обіграв "Політехнік"

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      "Хімік" обіграв "Політехнік"
      "Хімік" обіграв "Політехнік" / ФБУ

      Харківський "Політехнік" у матчі проти южненського "Хіміка" міг претендувати і на перемогу. Та господарі майданчика таки зуміли втримати позитивний результат.

      Обидві команди розпочали гру доволі рівно: спочатку гості відкрили рахунок в матчі, проте дуже швидко южненці також набрали власні перші очки. У середині чверті рахунок був 10:11 на користь "Політехніка". Команди продовжували грати рівно, не відпускаючи одна одну у відрив. Перший період так і закынчився за мінімальної переваги гостей – 18:19.

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      Друга чверть розпочалася з активних дій від легіонерів харків'ян: лідер команди гостей Телджон Кромер спочатку влучив три, а після цього додав ще два бали в кошик суперника, на що тренер "Хіміка" Віталій Степановський був змушений реагувати хвилиною, яка, у свою чергу, виявилася доволі продуктивною. Після перерви вже легіонери господарів майданчику взяли на себе ініціативу та почали скорочувати різницю в рахунку.

      Як результат – вже за декілька миттєвостей "Хімік" був попереду з доволі переконливою різницею. В кінцівці періоду Роман Козлов намагався скоротити відставання своїми влучними кидками, проте яскраве завершення другого періоду від Войналовича та Джонса не дозволило харків’янам наблизитися у рахунку.

      Друга половина гри також розпочалася з ривку южненців: американці Едвін та Джонс виконали результативні атаки та збільшили відрив своєї команди до 15 балів. "Політехнік" намагався відігратися за рахунок влучних дальніх, проте в команди Володимира Коваля в цій чверті мало що виходило на паркеті. В підсумку третя десятихвилинка була програна харків’янами з різницею в 12 балів.

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      Проте, на останню чверть гості все ж знайшли сили. Результативні дії Кромера та Грема, а також допомога від Рочняка та Завадського дозволили команді в червоному добре полоскотати нерви вболівальникам в ФСК "Олімп". Харків’яни швидко скоротили різницю з -20 до -6 та змусили Віталія Степановського перебудовувати гру власної команди на останні декілька хвилин. Але все ж до яскравої розв’язки не останніх секундах в грі не дійшло: южненці таки втримали свою перевагу та не дали суперникам наблизитися в рахунку впритул. 94:82 – перемога "Хіміка".

      Хімік – Політехнік 94:82 (18:19, 29:17, 28:20, 19:26)

      Теги: Баскетбол чемпіонат України з баскетболу Спорт
      Джерело: ФБУ
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