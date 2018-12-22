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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      "Хімік" вдруге в сезоні виграв дербі в "Одеси"

      23 Читать новость на русском
      Хімік переміг Одесу
      Хімік переміг Одесу / http://fbu.ua

      БК "Одеса" приймала южненський "Хімік" в рамках домашнього матчу 9-го туру регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.

      Одеса - Хімік 78:84 (18:24, 26:24, 17:19, 17:17)

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      "Хімік" краще провів першу чверть і вийшов в лідери. Одесити мали перевагу на підбираннях, але дозволяли занадто вільно супернику почувати себе у чужій трисекундній, а в нападі виглядали не дуже переконливо, тримаючись за рахунок 10 очок Пустозвонова у стартовій десятихвилинці.

      У другій частині першої половини гри "Одеса" вирівняла гру, але наздогнати суперника до великої перерви не встигла. Влучні триочкові Прокопенка та Новікова допомогли команді Олега Юшкіна стабілізувати гру в нападі, але "Хімік" продовжував проводити результативні атаки, пішовши на велику перерву за 4 очок переваги.

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      Найближче до гостей одесити підібралися вже у заключній чверті, коли відставання господарів після влучного триочкового Прокопенка та данка Белікова скоротилося до 1 очка. Однак дуже своєчасна дзеркальна відповідь від "Хіміка" у вигляді влучного дальнього від Сидорова та данка Джонса знов відкинула господарів на відстань 6 очок. Беліков і Вітолс набрали ще 4 очки поспіль, однак наздогнати южненців одесити так і не зуміли. "Одеса" була у ролі наздоганяючого протягом майже всього матчу і так не зуміла дотиснути "Хімік", який вдруге в сезоні переміг географічних сусідів - 84:78.

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      Теги: Спорт БК Одеса БК Хімік Баскетбол чемпіонат України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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