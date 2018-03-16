"Хімік" всуху виграв у БІПи сезонну серію

У матчі Суперліги України з баскетболу южненський "Хімік" доволі впевнено розібрався з Одесі з місцевою БІПА. Хоча господарі дали бій іменитим гостям.

У першій чверті команди грали швидко та результативно і, обмінявшись ривками, завершили десятихвилинку за 2 балів переваги гостей, йдеться на сайті змагань.

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Переломити хід гри южненцям вдалося у другій половині другої десятихвилинки, під час якої команда Степановського оформила черговий спурт. Скориставшись серією втрат одеситів, Хімік покарав суперника влучними дальними кидками. Гості набрали 28 очок за чверть та 50 за половину, отримавши 12 балів гандикапу перед великою перервою. Вже за першу половину 4/5 триочкових реалізував Остін Еріанс, який став головним героєм першої половини матчу.

Після великої перерви "Хімік" продовжував контролювати хід гри і на екваторі періоду різниця сягнула 15 очок, але господарям вдалося повернути інтригу. У четвертій чверті команда Олега Юшкіна зуміла прихопити южненців у захисті і, скориставшись невдалим відрізком суперника, реалізувала свої кидки, скоротивши відставання до 2 балів. Але довести свій камбек до кінця одеситам не вдалося: своєчасні влучання Ерінса, який не тільки реалізував чергову дальню спробу, а й не схибив у ключовий момент матчу з лінії, знову віддалили господарів від бажаного лідерства.

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У битві тактичих фолів у кінцівці южненці зуміли втримати перевагу, перегравши географічних сусідів, які також є сусідами команди Степановського у турнірній таблиці. Одесити, в свою чергу, програли южненцям усі чотири матчі "регулярки" і вже не мають навіть теоретичних шансів на покращення турнірного становища.

Американський снайпер Хіміка Остін Еріанс став справжнім героєм поєдинку. Форвард реалізував 9 з 10 кидків з гри, закнувши при цьому 8 з 9 триочкових. Еріанс став кращим гравцем матчу, набравши 29 очок і награвши на 32 бали рейтингу ефективності.

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БІПА-Одеса - Хімік 83:88 (20:22, 18:28, 18:17, 27:21)

БІПА-Одеса: Крівцов 12, Артамонов 11 + 7 передач, Тіщенко 8 + 6 підбирань, Тансклі 8 + 8 підбирання - 3 перехоплення, Луценко 3 - старт, Ноффлет 13, Лауріс 12 + 7 підбирань + 5 передач, Прокопенко 6, Воєвода 0.

Хімік: Колтер 21 + 5 передач + 3 перехоплення - 5 втрат, Антіпов 7 + 5 підбирань, Павлов 6 + 3 передачі, Мальчевський 5, Сівір 0 - старт, Еріанс 29, Петров 17 + 6 передач, Марченко 3.