"Хімік" здобув героїчну перемогу над "Черкаськими Мавпами" у матчі Суперліги

"Хімік" вдруге в сезоні обіграв "Черкаських Мавп" у виїзному матчі регулярного чемпіонату Суперліги – 98:96.

"Черкаські Мавпи" – "Хімік" 96:98 (26:20, 24:23, 29:22, 17:33)

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Господарі в дебюті гри приголомшили южненців потужним ривком 22:10. Команда Максима Міхельсона реалізувала більше 80% кидків з гри, а левову долю очок "Хімік" пропустив через фарбу. Під кінець стартової десятяхвилинки гостям вдалося додати у захисті і скоротити відставання.

Продовжили свій вдалий відрізок підопічні Віталія Степановського вже у другій чверті, на старті якої зробили ривок 11:4 і навіть зуміли вийти в лідери. "Мавпи" погано відіграли в захисті, дозволивши южненцям зробити цілу серію ендванів, і стали більше втрачати м’яча, однак останнє слово було за ними. Захопившись швидкими атаками, хіміки пропустили ще один міні-ривок, який дозволив господарям піти на перерву за 7 очок переваги.

У гостей 29 очок на двох вже за першу половини до свого активу записав американський тандем южненців Джонс – Едвін, однак більш командна атака від черкасців дозволила їм виграти 20-хвилинку.

"Мавпи" відмінно провели третю чверть: команда Міхельсона набрала 31 очко за десятихвилинку, влучивши цілу серію триочкових, і по ходу третього 10-хвилинного відрізку мала 18 очок переваги. 17 балів відриву було у господарів і за 6:30 хвилини до закінчення заключної десятихвилинки і, здавалося б, усе в цій грі йшло до впевненої перемоги підопічних Максима Міхельсона. Але "Хімік" зумів спочатку прокинутись, потім відродити інтригу, а в підсумку виграту цю гру, оформивши просто фантастичний камбек.

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Черкасці, опинившись в зоні комфорту, занадто рано почали догравати цей матч, чим скористалися гості. "Хімік" відчув апатію "Мавп" на обох половинах майданчику і оформив неймовірний ривок 13:0 наприкінці четвертої чверті.

Антіпов за 45 секунд до фінальної сирени влучним триочковим зрівняв рахунок, на що "Мавпи" відповели нерезультативною атакою, а Едвін, в свою чергу, проліз у фарбу і вивів гостей вперед за 15 секунд до кінця матчу. Кольченко міг переводити гру овертайм, але влучив лише один штрафний, після чого "Мавпи" звернулися до тактики фолів.

Спочатку двічі влучним з лінії був Павлов, також у відповідь два штрафних влучив Янг, а Кирило Марченко реалізував лише один з двох, коли на таймері залишалося 5 секунд до кінця гри. У "Мавп" вже не було тайм-ауту, тож м’яч авзяв Янг, який пролетів весь майданчик але його флоатер виявився невлучним. Програючи по ходу матчу 18 очок, та 17 балів по ходу заключної чверті, "Хімік" зумів повернутися до гри і вдруге в сезоні перемогти чемпіонів України – 98:96.

Після ефектної перемоги в столиці "Хімік" виграв і матч в Черкасах, завдавши місцевим чемпіонам 5 поразку в 5 поєдинках національної першості.

Свій наступний матч в Суперлізі Парі-Матч "Черкаські Мавпи" проведуть 17 листопада на виїзді проти "Запоріжжя", а "Хімік" 18 листопада вдома зіграє проти "Політехніка".

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