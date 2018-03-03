"Хімік" здобув перемогу у виїзному матчі в Запоріжжі

Южненський "Хімік" ледь не програв останній команді Суперліги - БК "Запоріжжя".

Героєм віце-чемпіона України став американський захисник Деррік Колтер.

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Він активно діяв увесь поєдинок, особливо в останній чверті. У підсумку в активі Колтера дабл-дабл 26 очок і 11 результативних пасів. А Хімік таки дотиснув Запоріжжя 79:86. Южненці закріпилися на четвертому місці Суперліги.

До слова, у матчі між збірними України та Швеції кожна з команд виграла по дві чверті, та все ж перевага, яку здобули українці ще в першій половині гри, дозволила у підсумку вибороти важливу перемогу.