"Хімік" здобув перемогу у виїзному матчі в Запоріжжі
23:45, 3 березня 80 Читать новость на русском
Южненський "Хімік" ледь не програв останній команді Суперліги - БК "Запоріжжя".
Героєм віце-чемпіона України став американський захисник Деррік Колтер.
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Він активно діяв увесь поєдинок, особливо в останній чверті. У підсумку в активі Колтера дабл-дабл 26 очок і 11 результативних пасів. А Хімік таки дотиснув Запоріжжя 79:86. Южненці закріпилися на четвертому місці Суперліги.
До слова, у матчі між збірними України та Швеції кожна з команд виграла по дві чверті, та все ж перевага, яку здобули українці ще в першій половині гри, дозволила у підсумку вибороти важливу перемогу.
Джерело: 24 Канал
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